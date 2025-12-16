نانوایی ها و شیرینی پزی های کهگیلویه و بویراحمد زیر تیغ بازرسان

مسلم شریفی در گفت و گو با خبرنگار مهر از اجرای همزمان یک طرح بازرسی ویژه و میدانی در تمامی نانواییها و شیرینیپزیهای شهرستانهای کهگیلویه و بویراحمد از امروز خبر داد و گفت: این طرح عملیاتی و میدانی با تکیه بر ظرفیتها و تعهد تیمهای اجرایی، با همدلی و همکاری برای غلبه بر چالشهای احتمالی به نحو احسن اجرا خواهد شد تا نتایج ملموس و مستند آن ارائه شود.
وی با اشاره به اینکه انتخاب نانواییها و شیرینیپزیها هدفمند بوده است، تصریح کرد: این اصناف به طور مستقیم با سلامت عمومی مردم در ارتباط هستند به ویژه در شرایط کنونی که استان در خیز بیماری آنفلوانزا قرار دارد، حساسیت مضاعفی دارند و باید تمامی ظرفیتها برای مدیریت این بیماری به کار گرفته شود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان با استناد به آمار و گزارشهای میدانی، وضعیت رعایت پروتکلهای بهداشتی از جمله استفاده از ماسک و فاصلهگذاری اجتماعی توسط کارکنان و مشتریان در این اماکن را مطلوب ندانست و این امر را عامل افزایش خطر شیوع بیماری در محیطهای حساس عنوان کرد.
وی تأکید کرد: پایش مستمر رعایت شیوه نامههای بهداشتی شامل پوشش ماسک، فاصلهگذاری و گندزدایی، باید در کنار بررسیهای تخصصی بهداشت مواد غذایی که همواره جاری بوده، به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر در دستور کار جدی بازدیدها قرار گیرد.
شریفی افزود: بازدیدها باید همراه با آموزشهای چهره به چهره و هدایت اصناف به سمت رعایت کامل دستورالعملها باشد.
وی با بیان اینکه این طرح از برنامههای مهم معاونت بهداشتی است، از مدیران شبکههای بهداشت شهرستانها خواست تا با برقراری ارتباط با اتحادیهها، نظام صنفی و فرمانداریها، تیمهای اجرایی را مدیریت کرده و با دریافت گزارشهای روزانه و تصمیمگیری به موقع در موارد چالشبرانگیز، اجرای یکپارچه، قوی و اثرگذار این طرح را در تمامی نقاط استان تضمین کنند.
