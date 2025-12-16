به گزارش خبرنگار مهر، پرونده مسابقات کشتی فرنگی در سال ۲۰۲۵ بسته شده است و فدراسیون کشتی بلافاصله کار را برای حضور قدرتمند در مسابقات ۲۰۲۶ آغاز کرده است. براساس چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی (مرحله اول انتخابی تیم ملی) روزهای ۲۵ لغایت ۲۸ آذرماه در شهر اهواز استان خوزستان برگزار می‌شود و کشتی‌گیران در اولین گام در این مسابقات محک می‌خورند.

طبق اعلام چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی به جز مدال آوران مسابقات جهانی زاگرب در رده‌های بزرگسالان و امیدهای جهان، بقیه مدعیان کشتی فرنگی برای اینکه شانس پوشیدن دوبنده کشتی فرنگی را داشته باشند باید در مسابقات قهرمانی کشور شرکت کنند و جزو نفرات برتر باشند.

پیش از پیش صحبت از بازگشت برادران گرایی به چرخه انتخابی تیم ملی کشتی به میان آمده بود. محمدرضا گرایی دارنده مدال طلای المپیک توکیو سال گذشته دوران ورزشی خوبی را سپری نکرد. او بعد از اینکه در چرخه انتخابی المپیک به سعید اسماعیلی نتیجه را واگذار کرد، به وزن ۷۲ کیلوگرم رفت اما در مسابقات جهانی ۲۰۲۴ اوزان غیرالمپیکی در وزن ۷۲ کیلوگرم هم حضور کم‌رنگی داشت و با قبول شکست برابر حریف گمنام آمریکایی خود، از دور رقابت‌ها کنار رفت.

قهرمان المپیک ۲۰۲۰ توکیو و دارنده سه نشان طلا، نقره و برنز جهانی، سال ۲۰۲۵ در ترکیب تیم ملی ایران قرار نگرفت و سعید اسماعیلی و دانیال سهرابی نمایندگان ایران در دو وزن ۶۷ و ۷۲ کیلوگرم بودند. در واقع سال ۲۰۲۵ نخستین سالی بود که هیچ‌یک از برادران گرایی در ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی حضور نداشتند؛ اتفاقی کم‌سابقه برای کشتی ایران.

حالا در آستانه چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی در سال ۲۰۲۶ صحبت از حضور محمدرضا گرایی به میان آمده است. با توجه به حضور سعید اسماعیلی دارنده مدال‌های المپیک پاریس، جهانی ۲۰۲۵ و بازی‌های کشورهای اسلامی به نظر می‌رسد راه برای بازگشت گرایی در این وزن بسته شده است و خودش هم دیگر تمایلی به حضور در وزن ۷۲ کیلوگرم را ندارد. بنابراین این بار تصمیم گرفته که مسیر متفاوتی را نشانه بگیرد و آن هم وزن ۷۷ کیلوگرم.

چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی در وزن ۷۷ کیلوگرم به شرح زیر است:

با توجه به کسب مدال نقره مسابقات کشورهای اسلامی توسط امیر عبدی و کسب مدال نقره جوانان جهان توسط اهورا بویری، چرخه این وزن به شرح زیر است:

۱. قهرمان کشور به همراه اهورا بویری به رنکینگ کرواسی اعزام و کادر فنی بر اساس نتایج و عملکرد فنی، ملی پوش آسیایی را انتخاب خواهد کرد.

۲. امیر عبدی به رقابت‌های رنکینگ دوم آلبانی اعزام و در صورت کسب مدال، مجوز مرحله نهایی را کسب خواهد نمود .

۳. در صورتی که ملی پوش اعزامی به قهرمانی آسیا در این مسابقات مدال کسب کند، مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی را خواهد داشت. در غیر این صورت کادر فنی پس از بررسی عملکرد نفرات شاخص چرخه در مرحله نهایی، ملی پوش این وزن را مشخص خواهد کرد.

حالا گرایی که این روزها در مسیر وزن ۷۷ کیلوگرم قصد حضور دارد، باید از قهرمانی کشور کار خودش را شروع کند تا بتواند به سهمیه برسد. البته طبق پیگیری‌های خبرنگار مهر او تمرینات کشتی را شروع کرده اما برای حضور در اهواز هنوز به جمع بندی نرسیده و مشخص نیست که در مسابقات قهرمانی کشور در اهواز روی تشک می‌رود یا خیر.