مراد محمدی: از دیدن حسن یزدانی شوکه شدم/ با روسیه تفاوت زیادی نداریم

مراد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کیفیت لیگ برتر کشتی آزاد گفت: به نظرم مسابقات لیگ میتوانست خیلی قشنگتر و جذابتر باشد. انصراف تیم ستارگان پاس ساری از ادامه لیگ اتفاق خوبی نبود و باید این موضوع آسیب شناسی شود. متأسفانه انصراف تیمها امسال چندین بار اتفاق افتاده و ما در لیگ دسته یک، کشتی فرنگی و حالا کشتی آزاد شاهد آن بودیم. انصراف این تیمها نشان میدهد یک جای کار ایراد دارد و مسئولان باید به آن رسیدگی کنند.
وی گفت: نقطه قوت لیگ حضور تماشاگران بود. به نظرم این حضور بی نظیر بود و اگر دو مسابقه ستارگان پاس ساری و بانک شهر هم برگزار میشد، قطعاً این شیرینی دو برابر میشد. موضوع علی مؤمنی و عدم حضور تیم ستارگان پاس ساری در لیگ باید خیلی ویژه بررسی شود. چرا قرارداد علی مؤمنی ثبت شد و آیدی کارت صادر شده است. اصل این موضوع برای کشتی ایران خوب بود و باید بیشتر به آن بپردازند.
کارشناس کشتی آزاد در مورد جدال استقلال جویبار و بانک شهر عنوان کرد: همانطور که از قبل پیشبینی شده بود جدال این دو تیم حساسیت خاص خودش را داشت. متأسفانه استقلال جویبار شمیل ممدوف را از دست داد و همین موضوع شرایط بدی را برای این تیم به وجود آورد. به نظرم کشتیهایی خوبی از هر دو تیم دیدیم.
محمدی بااشاره به عملکرد حسن یزدانی گفت: یزدانی یک ورژن جدیدی از خودش نشان داد. او در کشتی ایران استثناست و در هر شرایطی خودش را وفق میدهد. با پشتکاری که حسن یزدانی دارد میتواند همه چالشها را پشت سر بگذارد. به نظرم عملکرد یزدانی حتی کارشناسان کشتی را هم غافلگیر میکند. من فکر نمیکردم او تا به این اندازه در وزن جدید آماده باشد و واقعاً خودم هم شوکه شدم. من فکر میکردم در وزن ۹۷ کیلوگرم با چالش کارش را شروع کند اما نشان داد حسن یزدانی همیشگی است.
وی گفت: تماشاگران نقطه قوت کشتی امسال بوده است اما ما باید آسیبشنایی کنیم. به نظرم لیگ به نقطهای خواهد رسید که در سالهای آینده دیگر تیمی در لیگ حضور نداشته باشد و تعطیل شود. زمانی لیگ کارایی دارد که برای کشتیگیر، مربی و اسپانسر منفعت داشته باشد. اما فکر میکنم منفعت لیگ با این شرایط فقط نصیب کشتیگیر و مربیان میشود و اسپانسر سودی نمیبرد. چون اولاً مدت زمان لیگ بسیار کوتاه است و با یک چشم بهم زدن تمام میشود. در چنین شرایطی اسپانسری که به دنبال دیده شدن است وقتی فرصت کافی برای دیده شدن نداشته باشد خیلی زود از حضور در لیگ انصراف میدهد.
کارشناس کشتی آزاد در مورد سطح کشتیگیران ایران در برابر کشتیگیران روس در فینال لیگ کشتی آزاد عنوان کرد: من قبول ندارم که تفاوت بین کشتی ایران و روس زیاد است، کشتی در لیگ براساس ارنج تیمی است و کشتیگیرانی را جذب میکنید که صد در صد پیروز میدان شوند. جذب کشتیگیر خارجی محدودیت دارد و آزاد نیست که تیمها هر تعدادی که میخواهند را بتوانند جذب کنند. ضمن اینکه ملیپوشان ما در لیگ امسال حضور پیدا نکردند. به عنوان مثال اگر رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم در لیگ کشتی میگرفت مطمئناً هر دو کشتیگیر روس را شکست میداد.
محمدی گفت: یا کشتیگیر وزن ۵۷ کیلوگرم که در لیگ حضور پیدا کرد و برنده هم شد با هیچکدام از ملیپوشان ما کشتی نگرفت. معمولاً در لیگ ارنج تیمی اهمیت زیادی دارد بنابراین تیمها دست روی کشتیگیران میگذارند که شانس بالایی برای پیروزی داشته باشند. ما در برخی از اوزان از روسها جلو افتادیم و حتی در ردههای پایه از روسها پیشی گرفتیم و آنها را شکست دادیم. در حال حاضر فاصله کشتی ایران و روس زیاد نیست. شاید آمریکاییها کمی از ما پیشی گرفتند اما روسها چنین شرایطی ندارند.
وی خاطرنشان کرد: ضمن اینکه این نفرات اصلی تیم روسیه هستند و شاید اگر ملیپوشان اصلی ما هم در روسیه کشتی بگیرند پیروز میدان میشوند. لیگ شرایط کاملاً متفاوتی دارد و نمیتوان برد و باختها را ملاک تیمی قرار دهیم.
نظر شما