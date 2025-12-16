  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۴

واکنش مکزیک به تصمیم «ترامپ» درباره ماده مخدر «فنتانیل»

واکنش مکزیک به تصمیم «ترامپ» درباره ماده مخدر «فنتانیل»

رئیس‌جمهور مکزیک با انتقاد از رویکرد آمریکا در قبال بحران فنتانیل، تأکید کرد که مبارزه مؤثر با این ماده مخدر مستلزم پرداختن به علل ریشه‌ای اعتیاد است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «کلودیا شینباوم»، رئیس‌جمهور مکزیک، با انتقاد از تصمیم آمریکا برای معرفی «فنتانیل» به‌عنوان «سلاح کشتار جمعی»، گفت تلاش‌ها برای مقابله با این ماده مخدر باید بر درمان ریشه‌های بحران تمرکز داشته باشد.

وی روز سه‌شنبه اعلام کرد که در گفت‌وگو با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بر ضرورت برخورد با عوامل اصلی گرایش به مصرف مواد مخدر تأکید کرده است.

ترامپ در تازه‌ترین تصمیمات جنجالی خود یک فرمان اجرایی را امضا کرد که فنتانیل را به عنوان سلاح کشتار جمعی طبقه‌بندی کرده و به واشنگتن اختیارات قانونی بیشتری در مبارزه با قاچاق این ماده مخدر صنعتی و چه‌بسا حمله زمینی به ونزوئلا می‌دهد.

کد خبر 6692016

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها