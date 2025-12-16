واکنش مکزیک به تصمیم «ترامپ» درباره ماده مخدر «فنتانیل»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «کلودیا شینباوم»، رئیس‌جمهور مکزیک، با انتقاد از تصمیم آمریکا برای معرفی «فنتانیل» به‌عنوان «سلاح کشتار جمعی»، گفت تلاش‌ها برای مقابله با این ماده مخدر باید بر درمان ریشه‌های بحران تمرکز داشته باشد.

وی روز سه‌شنبه اعلام کرد که در گفت‌وگو با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بر ضرورت برخورد با عوامل اصلی گرایش به مصرف مواد مخدر تأکید کرده است.

ترامپ در تازه‌ترین تصمیمات جنجالی خود یک فرمان اجرایی را امضا کرد که فنتانیل را به عنوان سلاح کشتار جمعی طبقه‌بندی کرده و به واشنگتن اختیارات قانونی بیشتری در مبارزه با قاچاق این ماده مخدر صنعتی و چه‌بسا حمله زمینی به ونزوئلا می‌دهد.