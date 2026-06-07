به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پورحسینی ظهر یکشنبه در آیین اختتامیه یازدهمین جشنواره رسانهای «ابوذر» در استان همدان با تأکید بر نقش راهبردی رسانهها در معادلات امروز، اظهار کرد: بر اساس کلام امام خمینی (ره)، تأثیر رسانه در عقب راندن دشمن، بهمراتب بیشتر از قدرت پهپاد، موشک و سایر تجهیزات نظامی است.
وی با اشاره به عملکرد موفق رسانهها و فعالان این حوزه در مقابله با جنگهای ترکیبی، افزود: جبهه رسانهای انقلاب اسلامی باید با انسجام و همافزایی هرچه بیشتر، اهداف متعالی انقلاب را از مسیر «جهاد تبیین» دنبال کند.
رئیس بسیج رسانه استان همدان با تبیین ماهیت جنگهای نوین، تصریح کرد: نبرد امروز در لایه ذهن و قلب مخاطب و از طریق جنگ رسانهای و شناختی پیش میرود؛ چراکه دشمن بهخوبی میداند اگر ذهنها و قلبها تسخیر شوند، تسلط بر سرزمین امری سهل و ممکن خواهد بود.
وی در ادامه با ارائه آماری از یازدهمین دوره این جشنواره، گفت: دبیرخانه این رویداد در مجموع ۷۰۶ اثر دریافت کرد و محورهای اصلی این دوره از جشنواره شامل «شعار سال»، «جهاد تبیین»، «روایت پیشرفت»، «دستاوردهای انقلاب اسلامی»، «پیوند رسانه و صنعت»، «امید و نشاطآفرینی» و «بسیج و حوزههای اقدام» بود و محورهای این دوره از جشنواره با هدف دفاع از ارزشها و تبیین دستاوردهای کشور تدوین شدند.
پورحسینی در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای دغدغهمندانه اصحاب رسانه در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی، از آغاز برنامهریزی برای دوازدهمین دوره جشنواره ابوذر با رویکرد ویژه تحقق شعار سال خبر داد.
نظر شما