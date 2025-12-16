  1. استانها
آب‌انبارهای لامرد پُرآب شدند

لامرد- به دنبال بارندگی‌های دو روز گذشته در شهرستان لامرد، آب‌انبارهای این شهرستان آبگیری شدند.

      اقایان مسئول بخدا من ماشینم را با آب شرب شستشو نمیکنم و اطرافیانم را ب مصرف بهینه و درست تذکر میدهم ..چرا این روان آبها را فکری نمیکنید . ؟؟؟؟؟ چراا . مگه خودتان مردم را به مصرف درست ..یادآوری نمیکنید ...بابا این بارشها را تا اونجا که ممکن هست .. ذخیره کنید ... مگه تا تابستان چقدر دیگه مانده ... ؟؟؟؟

