تمامی محورهای مواصلاتی استان فارس باز است

غلامرضا غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت گسترده سامانه بارشی در سطح فارس گفت: این سامانه از ظهر دوشنبه ۲۴ آذرماه فعالیت خود را در سطح استان آغاز کرده است.

وی ادامه داد: تمامی دستگاه‌های خدمت رسان به مردم در مدیریت بحران در حالت آماده باش قرار داشته تا در صورت نیاز به امدادرسانی به مردم مشغول گردند.

مدیرکل بحران استانداری فارس افزود: تا این ساعت تمامی محورهای مواصلاتی فارس باز بوده و تردد خودروها در حال انجام است.

غلامی با اشاره به این نکته که تمامی فرمانداران شهرستان‌های استان فارس موظف به اجرای مصوبات ستاد مدیریت بحران هستند، گفت: فرمانداران به عنوان بالاترین مقام دولت در سطح شهرستان موظف به پیگیری این مصوبات بوده و همه دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و بخش‌های خصوصی شهرستان‌ها طبق مصوبه ستاد مدیریت بحران موظف به پیروی از این مصوبات هستند.

مدیرکل بحران استانداری فارس تصریح کرد: همه دستگاه‌ها باید در شرایط حساس و بحرانی حافظ مال و جان مردم باشند و هیچ گونه قصوری از دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف در نهادها و ارگان‌ها در این زمینه غیرقابل قبول است.