محمدحسن اسدی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار قرمز هواشناسی و قرار گرفتن استان فارس و شهر شیراز در شرایط پرخطر جوی، از آمادگی کامل مجموعه شهرداری برای مدیریت بارشهای شدید و جلوگیری از بروز بحران خبر داد.
وی با بیان اینکه از روز گذشته تاکنون حدود ۲۵ میلیمتر بارندگی در شیراز ثبت شده است، اظهار کرد: خوشبختانه تا این لحظه هیچگونه آبگرفتگی معابر یا انسداد جدی در سطح شهر گزارش نشده و شرایط تحت کنترل کامل قرار دارد.
آمادگی کامل مناطق ۱۱ گانه و سازمانهای خدمات رسان
شهردار شیراز با تأکید بر آمادهباش شبانهروزی مجموعه مدیریت شهری افزود: تمامی مناطق ۱۱ گانه شهرداری، معاونت خدمات شهری و سازمانهای وابسته از جمله آتشنشانی و مدیریت پسماند در حالت آمادهباش کامل هستند و نیروها بهصورت مستمر وضعیت شهر را رصد میکنند.
اقدامات پیشگیرانه گسترده پیش از بارندگیها
اسدی با اشاره به اقدامات انجامشده در ماههای گذشته گفت: لایروبی منظم مسیلها، پاکسازی مسیرهای عبور آب، ایمنسازی دهانه پلها، حذف پوشش گیاهی مزاحم در مسیر رودخانهها و ایمنسازی نقاط مستعد آبگرفتگی بهطور کامل انجام شده و همین اقدامات نقش مهمی در کنترل شرایط فعلی داشته است.
ایمنسازی نقاط حساس شهر؛ از سعدی تا دروازه قرآن
وی ادامه داد: در مناطقی مانند شهرک سعدی، دوکوهک، گلستان، جوادیه پردیس و محور دروازه قرآن مراقبت ویژه اعمال شده و سیلبندهای متعددی برای کنترل روانآبها احداث شده است تا از ورود سیلاب به محدودههای شهری جلوگیری شود.
دروازه قرآن؛ افزایش سهبرابری ظرفیت عبور آب
شهردار شیراز درباره اقدامات انجامشده در محدوده دروازه قرآن تصریح کرد: حجم لولهگذاری در این محور نسبت به گذشته نزدیک به سه برابر افزایش یافته و این نقطه اکنون به یکی از ایمنترین نقاط شهر در برابر سیلاب تبدیل شده است، هرچند با وجود این اقدامات، غفلت نخواهیم کرد و مراقبت کامل ادامه دارد.
احتمال انسداد کنارگذرها در صورت افزایش خطر
اسدی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مسدود شدن کنارگذرهای شیراز گفت: به محض اینکه حتی کوچکترین خطری احساس شود، بدون تردید کنارگذرها مسدود خواهند شد؛ چرا که جان شهروندان خط قرمز مدیریت شهری است.
هشدار جدی به شهروندان؛ از ترددهای غیرضروری پرهیز شود
وی در پایان با تأکید بر نقش همکاری مردم در عبور ایمن از شرایط هشدار قرمز خاطرنشان کرد: از شهروندان درخواست میکنیم از حضور غیرضروری در حاشیه رودخانهها، کنارگذرها، مسیرهای کوهستانی و دامنه کوهها خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه مشکل، موضوع را از طریق سامانههای ۱۲۵ آتشنشانی و ۱۳۷ شهرداری بهصورت شبانهروزی گزارش دهند.
