https://mehrnews.com/x39SYP ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۱ کد خبر 6691528 استانها فارس استانها فارس ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۱ سر ریز شدن سد تنگ مهر در جنوب فارس مهر- بارش شدید باران سبب شد سد تنگ مهر در۴ کیلومتری جنوب شهر مُهر در استان فارس سریز شود. دریافت 30 MB کد خبر 6691528 کپی شد
