۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۱

سر ریز شدن سد تنگ مهر در جنوب فارس

مهر- بارش شدید باران سبب شد سد تنگ مهر در۴ کیلومتری جنوب شهر مُهر در استان فارس سریز شود.

    • جاوید پوریان IR ۲۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      
      
      چه فایده داره وقتی جلو این آبها گرفته نشه و همه روانه ی دریا بشن.
      • لللل IR ۰۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
        
        جای دوری نمیره ،نهایتا می‌ره توی زمین ، منابع آب زیرزمینی افزایش پیدا می‌کنه
      • IR ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
        
        شوری آب دریا باید با همین آب شیرین تعدیل بشه.واین یه امرطبیعیه ونباید جلو آن راگرفت
    • IR ۲۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      
      
      خداروشکر
    • Afshari IR ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      
      
      مدیریت ندارن بعد میگن بی آبی و صرفه جویی کنید اگر مدریت درستی داشتن سد نباید سرازیر بشه باید به جای دیگ منتقل بشه
    • IR ۰۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      
      
      لطف کنید بر اساس پیش بینی هواشناسی که وجود بارش را پیشبینی میکنن تا جاییکه میشه از هدر رفتن آب جلوگیری کنید و اب را جمع کنید
    • ناشناس IR ۰۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      
      
      خدا رو شکر انشالله همچنان ببارد🤲
    • معصوم IR ۰۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      
      
      خدا رو شکر که بارون اومد😍❤️🌺🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲😍❤️🌺
    • IR ۰۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      
      
      وقتی در بدترین شرایط آبی قرار داریم ،باید از بیرون رفتن آبها به دریاها و سایر کشورها جلوگیری بشه ،،یک ماه همین آب اینجوری سریر باشه و بریز ،میدونین آب چند میلیون نفرو در چند ماه تامین می‌کنه
    • فروغ IR ۰۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      
      
      تورو خدا یه فکر بکنید این طبیعت این آبها از بین نرن
    • محمد IR ۰۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      
      
      خدایاشکرخدایاشکر
    • PERSHIA IR ۰۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      
      
      خداراشکر انشالا کارون هم پر بشه
    • Mohammad IR ۰۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      
      
      بازم خبر دروغ
    • Zgh IR ۰۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      
      
      خدا رو شکر، الحمدالله، خدایا ممنونیم ،ولی چرا کرج و تهران خبری نیست خدایا شهر ما هم بباره برف بارون
    • مارشال IR ۰۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      
      
      شکر خدایا
    • IR ۰۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      
      
      سد نیست آب بنده
    • سید IR ۰۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      
      
      خداوند امتحان گر است ، افرادی که نذر کردند نذر خود را بپردازند این هم باران الهی
    • Sk IR ۰۵:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      
      
      همه سددها باید یه لوله اضطراری ابرسانی به مناطق دیگر داشته باشند تا در صورت پر شدن اون لوله اب را به سد های دیگر یا مناطق دیگر هدایت کند هزینه میخاد ولی در دستور کار باشد مشکلی کم ابی در همه مناطق حل میشود
    • مهدی IR ۰۵:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      
      
      این خبر صحت نداره
    • IR ۰۶:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      
      
      اینا سد نیستن ، بند هستن که با هدف مهار سیلاب ایجاد شدن
    • آریا IR ۰۶:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      
      
      سرریزش کجامیره؟
    • یاسین IR ۰۷:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      
      
      سلام این واسه سال‌ها قبله
    • IR ۰۸:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      
      
      الحمدا....حالا سرریزو مهارکنید وزیر زمین هدایت وذخیره کنید بخاطر تبخیر درتابستان
    • کشورم ایران IR ۰۸:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      
      
      خدارو شکر خدا نمیگذاره ک سدامون خالی از آب باشه کار خدا بی حساب کتاب نیست وقتی خدا بخواد توی یک ساعت بارندگی سدکشورمون پر میشه
    • بهار IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      
      
      خدایا هر چه ما بنده هات نعمت هات رو کَمش میکنیم،هرچه ما بنده هات ناشکری میکنیم تو به مهر و لطف و محبتت نعمت هات رو زیاد کن و ناشکری هامون رو نشنیده بگیر و بزار به حساب جَهلمون،نادانیمون .شکر نعمت ،نعمتت افزون کند،کفر نعمت از کَفت بیرون کند.خدایا هزاران ،هزار بار شکرت،الحمدالله.
    • IR ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      
      
      خدارو شکر ،مسلما باید سدسازی کشور که سالها پیش تعطیل شد مجددا از سر گرفته شود تا در فصل گرما کاسه چه کنم در دست گرفته نشه
    • محمدرضام IR ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      
      
      ای بابا کدوم سد الان بااین بارشها‌ پر شده که این دومیش‌باشه...این سد نیست‌...سدبند‌ هستش‌.
    • معین میرزایی IR ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
      
      
      اگر مسولان باتجربه ی کشور از تجارب نهفته خود به نحو احسنت استفاده کنند و دریچه های سد رو باز بزارن و خالی بشه آفرین دارن.😁

