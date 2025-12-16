به گزارش خبرنگار مهر، در پی بارش رحمت الهی، سجاد مطهرنیا سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان جهرم عصر سه‌شنبه با حضور میدانی از وضعیت معابر، مسیل‌ها و نقاط حساس شهر بازدید و روند خدمات‌رسانی دستگاه‌های اجرایی را بررسی کرد.

رئیس شورای مدیریت بحران شهرستان جهرم با اشاره به آب‌گرفتگی محدود برخی معابر، اظهار کرد: «خوشبختانه هیچ‌گونه مشکل یا بحران خاصی در سطح شهر وجود ندارد و شرایط کاملاً تحت کنترل است.

وی افزود: تمامی دستگاه‌های خدمات رسان، امدادی و اجرایی در آمادگی کامل به‌سر می‌برند و اقدامات لازم برای مدیریت شرایط احتمالی پیش‌بینی شده است.

سرپرست فرمانداری ویژه جهرم همچنین به گزارش هواشناسی اشاره و اعلام کرد که میزان بارندگی ثبت‌شده در ۱۲ ساعت گذشته تا ساعت ۱۲:۳۰ امروز سه‌شنبه، ۳۴.۵ میلی‌متر بوده است.

مطهرنیا ضمن تأکید بر هماهنگی کامل میان دستگاه‌های مسئول، ابراز امیدواری کرد که نزولات آسمانی بدون بروز حادثه یا خسارت ادامه یافته و موجب برکت و آبادانی شهرستان شود.

وی در پایان از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، از توجه به شایعات و اخبار غیرموثق خودداری کرده و اخبار و اطلاعیه‌ها را صرفاً از طریق منابع رسمی دنبال کنند.