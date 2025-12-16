  1. استانها
مطهرنیا: شرایط جهرم پس از بارش‌ها کاملاً تحت کنترل است

جهرم- سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان جهرم با اشاره به بارش‌های اخیر، از پایداری وضعیت شهر خبر داد و تأکید کرد که شرایط پس از بارندگی‌ها کاملاً تحت کنترل بوده و هیچ بحران خاصی گزارش نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی بارش رحمت الهی، سجاد مطهرنیا سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان جهرم عصر سه‌شنبه با حضور میدانی از وضعیت معابر، مسیل‌ها و نقاط حساس شهر بازدید و روند خدمات‌رسانی دستگاه‌های اجرایی را بررسی کرد.

رئیس شورای مدیریت بحران شهرستان جهرم با اشاره به آب‌گرفتگی محدود برخی معابر، اظهار کرد: «خوشبختانه هیچ‌گونه مشکل یا بحران خاصی در سطح شهر وجود ندارد و شرایط کاملاً تحت کنترل است.

وی افزود: تمامی دستگاه‌های خدمات رسان، امدادی و اجرایی در آمادگی کامل به‌سر می‌برند و اقدامات لازم برای مدیریت شرایط احتمالی پیش‌بینی شده است.

سرپرست فرمانداری ویژه جهرم همچنین به گزارش هواشناسی اشاره و اعلام کرد که میزان بارندگی ثبت‌شده در ۱۲ ساعت گذشته تا ساعت ۱۲:۳۰ امروز سه‌شنبه، ۳۴.۵ میلی‌متر بوده است.

مطهرنیا ضمن تأکید بر هماهنگی کامل میان دستگاه‌های مسئول، ابراز امیدواری کرد که نزولات آسمانی بدون بروز حادثه یا خسارت ادامه یافته و موجب برکت و آبادانی شهرستان شود.

وی در پایان از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، از توجه به شایعات و اخبار غیرموثق خودداری کرده و اخبار و اطلاعیه‌ها را صرفاً از طریق منابع رسمی دنبال کنند.

    • IR ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      1 1
      پاسخ
      چهارتا قطره بارون اومد رفت تو زمین چیزی نشده که بخواد تحت کنترل باشه بیا بگو چیکار کردی که تحت کنترل درآوردی
    • بنده خدا IR ۰۴:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      خیلی ممنون که به فکر مردمی خدا خیرت بده فکر سفره مردم جهرم هم باش که همین جور داره کوچک وکوچکتر میشه از برنج و مرغ و حبوبات نظارت رو قیمت‌ها داشته باشید.

