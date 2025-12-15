روح‌الله خوشبخت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ابلاغ ستاد مدیریت بحران استان فارس، گفت: از روز شنبه ۲۲ آذرماه و هم‌زمان با صدور هشدار نارنجی هواشناسی، جلسات مدیریت بحران شهرداری شیراز به‌صورت مستمر برگزار شده و تقسیم‌کار دقیقی میان مجموعه‌های اجرایی انجام گرفته است.

وی ادامه داد: سازمان آتش‌نشانی، سازمان عمران و بازآفرینی شهری، مناطق یازده‌گانه شهرداری و بخش‌های مرتبط با مدیریت ترافیک در آماده‌باش کامل قرار دارند و شهرداران مناطق و معاونان شهردار به‌صورت میدانی در حال فعالیت بوده و همچنین شخص شهردار شیراز نیز به‌طور مستقیم بر روند اقدامات نظارت دارد.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری شیراز با تأکید بر وضعیت پایدار شهر افزود: خوشبختانه تا این لحظه هیچ‌گونه آب‌گرفتگی در سطح شهر شیراز گزارش نشده و وضعیت کنارگذرها، مسیل‌ها و مسیر رودخانه خشک نیز مطلوب و تحت کنترل است.

خوشبخت در ادامه با بیان توصیه‌هایی به شهروندان تصریح کرد: از مردم عزیز درخواست می‌کنیم از توقف و تردد در نقاط پرخطر، به‌ویژه حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند، از رها کردن زباله در جداول و معابر بپرهیزند و با رعایت نکات ایمنی، مدیریت شهری را در ارائه بهتر خدمات یاری دهند.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری شیراز در پایان تاکید کرد: شهرداری شیراز به‌صورت ۲۴ ساعته در آماده‌باش کامل قرار دارد و در صورت بروز هرگونه مشکل، شهروندان می‌توانند موضوعات را برای رسیدگی فوری گزارش دهند.