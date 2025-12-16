  1. استانها
مه‌گرفتگی شدید در آباده فارس

آباده- مه گرفتگی شدید در آباده و کاهش دید افقی به ۱۰۰ متر، منجر به اختلال در عبور خودروها در این منطقه شده است.

    • ناشناس IR ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      کاش بارندگی بود

