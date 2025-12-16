https://mehrnews.com/x39SHL ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۸:۵۴ کد خبر 6690839 استانها فارس استانها فارس ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۸:۵۴ مهگرفتگی شدید در آباده فارس آباده- مه گرفتگی شدید در آباده و کاهش دید افقی به ۱۰۰ متر، منجر به اختلال در عبور خودروها در این منطقه شده است. دریافت 24 MB کد خبر 6690839 کپی شد مطالب مرتبط شروع بارش برف در شهرستان اقلید بارش برف در کوه مروارید آباده فارس آبگرفتگی محور لارستان به لامرد فارس را مسدود کرد بارش برف در گردنه موک شهرستان فیروزآباد مه و باد در جادههای فارس؛ تردد روان اما احتیاط ضروری است آغاز بارش برف در «سپیدان» فارس فرماندار گراش: یک نفر در روستای آغضه بر اثر سیلاب مفقود شد بارش برف گردنه غنیمی جاده خرامه-سروستان هشدار قرمز هواشناسی در فارس؛ مرخصیها و ماموریت های دولتی لغو شد آبانبارهای لامرد پُرآب شدند بارش برف در اقلید فارس سرهنگ اکبری: رانندگان شیرازی در بارندگی این هفته سفر غیرضروری نکنند طغیان رودخانه شهر ارد گراش فارس باران شدید رودخانههای فصلی لامرد را سیراب کرد نوای برگها و قطرههای باران در آرامگاه حافظ هشدار قرمز هواشناسی،مناطق عشایرنشین فارس را در آمادهباش کامل قرار داد شهرک ایثار شهر بیرم فارس زیر آب رفت برچسبها مه گرفتگی شهرستان آباده بارش برف بارش باران
