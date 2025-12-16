  1. استانها
بنی اسدی: جاده های خراسان رضوی برفی و لغزنده است

مشهد- رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی گفت: بارش باران و برف پراکنده در خراسان رضوی آغاز و اکنون سطح جاده‌های مختلف خراسان رضوی لغزنده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف بنی اسدی اظهار کرد: بارش باران و برف پراکنده از عصر سه شنبه در استان آغاز شده و اکنون سطح جاده‌های مختلف خراسان رضوی لغزنده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی بیان کرد: در حال حاضر بارش برف پراکنده در جاده ترانزیتی درگز - قوچان در محدوده گردنه «تیوان» تردد در این مسیر را تحت تأثیر قرار داده است.

وی اضافه کرد: سطح بزرگراه‌ها و جاده‌های اصلی و فرعی در شهرستان‌های باخرز، بردسکن، نیشابور، تربت حیدریه، زاوه، خواف، تایباد، مه ولات، گناباد و کوهسرخ به دلیل وقوع بارش‌های پاییزی لغزنده گزارش شده است.

