رحمان نیا: وزش شدید باد زنجان را فرا می گیرد؛ آغاز بارش برف

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر،به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری است و از بعد از ظهر سامانه بارشی وارد منطقه می شود.

وی ابراز کرد: بارش ها در مناطق کوهستانی استان زنجان به صورت برف خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان،از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد و گفت: در این راستا به شهروندان توصیه می شود در کنار ساختمانهای ینمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

رحمان نیا افزود: دما هوای استان به شدت کاهش می یابد و اواخر هفته شاهد یخبندان خواهیم بود.

وی از صدور هشدار هواشناسی رنگ زرد برای کشاورزان خبر داد و تاکید کرد: این هشدار به جهت نفوذ سامانه بارشی و کاهش دما صادر شده است و تا هفته آینده تداوم دارد و دمای فعلی شهر زنجان صفر درجه است که نسبت به روز گذشته هوا سردتر شده است.