۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۷

رحمان نیا: وزش شدید باد زنجان را فرا می گیرد؛ آغاز بارش برف

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان،از وقوع وزش باد شدید در استان طی چند روز آینده خبر داد.

 محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر،به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری است و از بعد از ظهر سامانه بارشی وارد منطقه می شود.

وی ابراز کرد: بارش ها در مناطق کوهستانی استان زنجان به صورت برف خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان،از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد و گفت: در این راستا به شهروندان توصیه می شود در کنار ساختمانهای ینمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

رحمان نیا افزود: دما هوای استان به شدت کاهش می یابد و اواخر هفته شاهد یخبندان خواهیم بود.

وی از صدور هشدار هواشناسی رنگ زرد برای کشاورزان خبر داد و تاکید کرد: این هشدار به جهت نفوذ سامانه بارشی و کاهش دما صادر شده است و تا هفته آینده تداوم دارد و دمای فعلی شهر زنجان صفر درجه است که نسبت به روز گذشته هوا سردتر شده است.

