https://mehrnews.com/x39SRN ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۷ کد خبر 6691233 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۷ پنجره مهر؛ بارش برف در روزهای پایانی پاییز در ماکو و بازرگان ارومیه- بارش برف در روزهای پایانی پاییز در ماکو و مرز بازرگان چهره این شهرها را سفید پوش کرد. برچسبها بارش برف آب و هوا منطقه آزاد ماکو
