رحمان نیا: سرما و یخبندان تا اواسط هفته در زنجان تداوم دارد

محمدرضا رحماننیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین نقشههای پیشبینی وضعیت جوی، گفت: از نظر دمایی، سرمای زمستانی و یخبندان شبانه و صبحگاهی تا صبح یکشنبه در سطح استان ماندگار خواهد بود، اما از روز دوشنبه هفته آینده شاهد افزایش نسبی دما خواهیم بود.
وی افزود: شرایط نسبتاً پایدار جوی تا میانه هفته آینده در استان حاکم خواهد بود، اما طی روز جمعه در برخی مناطق وزش باد به آستانه شدید میرسد.
رحماننیا همچنین گفت: بر اساس دادههای ایستگاههای هواشناسی در ۲۴ ساعت گذشته، ایستگاههای لولکآباد و خیرآباد با ثبت دمای منفی هفت درجه سانتیگراد سردترین نقاط استان بودند و ایستگاههای آببر، چورزق و گیلوان با ثبت دمای ۱۰ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق استان گزارش شدند.
مدیر کل هواشناسی استان زنجان تأکید کرد: ساکنان استان بویژه در مناطق سردسیر و کوهستانی، تمهیدات لازم برای مواجهه با سرمای زمستانی و یخبندان صبحگاهی را انجام دهند و طی روز جمعه هنگام وزش باد شدید احتیاطهای لازم را رعایت کنند.
