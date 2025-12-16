  1. استانها
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۸

آرامش: سرباز یزدی کیف دستی حاوی طلا را به مالک تحویل داد

آرامش: سرباز یزدی کیف دستی حاوی طلا را به مالک تحویل داد

یزد _ معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی استان یزد از تحویل کیف دستی حاوی طلا به ارزش ۳۰ میلیارد ریال به مالک آن خبر داد و گفت: سرباز وظیفه شناس، کیف مذکور را به صاحبش رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مسعود آرامش اطهار کرد: پس از وقوع یک فقره تصادف در جاده شهرک صنعتی تفت، مأموران انتظامی بلافاصله در محل حاضر شدند.

وی در ادامه تصریح کرد: در بازدید از محل حادثه، یک کیف دستی حاوی ۲۰۰ گرم طلا به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد ریال که بر اثر شدت تصادف به بیرون پرتاب شده بود، توسط سرباز وظیفه شناس جواد چخماقی کشف شد.

معاون هماهنگ‌کننده انتظامی استان با تقدیر از این اقدام شایسته، خاطرنشان کرد: پس از انجام اقدامات لازم، کیف به مالک آن تحویل داده شد که موجبات رضایت و خشنودی این شهروند را فراهم آورد.

