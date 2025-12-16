آرامش: سرباز یزدی کیف دستی حاوی طلا را به مالک تحویل داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مسعود آرامش اطهار کرد: پس از وقوع یک فقره تصادف در جاده شهرک صنعتی تفت، مأموران انتظامی بلافاصله در محل حاضر شدند.

وی در ادامه تصریح کرد: در بازدید از محل حادثه، یک کیف دستی حاوی ۲۰۰ گرم طلا به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد ریال که بر اثر شدت تصادف به بیرون پرتاب شده بود، توسط سرباز وظیفه شناس جواد چخماقی کشف شد.

معاون هماهنگ‌کننده انتظامی استان با تقدیر از این اقدام شایسته، خاطرنشان کرد: پس از انجام اقدامات لازم، کیف به مالک آن تحویل داده شد که موجبات رضایت و خشنودی این شهروند را فراهم آورد.