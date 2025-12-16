به گزارش خبرنگار مهر، فریدون فعالی، در حاشیه بازدید وزیر میراثفرهنگی از موزه عکاسخانه گرگان اظهار کرد: این موزه بهعنوان نخستین موزه تخصصی عکاسی در شمال کشور، جایگاهی ویژه در معرفی تاریخ عکاسی و تحولات ابزارهای تصویربرداری دارد.
وی با اشاره به تنوع آثار موجود در این مجموعه افزود: هزاران قطعه دوربین، ابزار فیلمبرداری و تجهیزات مرتبط با هنر تصویر در این موزه گردآوری شده که بخشی از سیر تحول فناوری عکاسی در ایران و جهان را به نمایش میگذارد.
مدیرکل میراثفرهنگی گلستان با تأکید بر رویکرد توسعهای این مجموعه اظهار کرد: برنامهریزی برای ارتقای زیرساختها، افزایش فضاهای تخصصی و تقویت کارکردهای آموزشی و پژوهشی موزه در دستور کار قرار دارد تا این مجموعه بتواند نقش مرجعیت ملی در حوزه عکاسی را ایفا کند.
فعالی همچنین از پیشبینی راهاندازی فضاهای جدید فرهنگی در این موزه خبر داد و گفت: ایجاد سالنهای نمایش فیلمهای تخصصی، برگزاری دورههای آموزشی عکاسی و برنامههای مرتبط با فناوریهای نوین تصویری از جمله برنامههایی است که میتواند جایگاه این موزه را در سطح ملی ارتقا دهد.
وی خاطرنشان کرد: حضور وزیر میراثفرهنگی در این مجموعه نشاندهنده نگاه حمایتی دولت به توسعه فضاهای فرهنگی و تخصصی در استان گلستان و استفاده از ظرفیتهای کمنظیر موجود است.
