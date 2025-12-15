یوسفی: مشارکت ۱۵ هزار زنجانی در آیین اعتکاف پیش بینی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی یوسفی با بیان اینکه سنت حسنه اعتکاف در سال‌های اخیر با استقبال گسترده مردم، به‌ویژه جوانان و نوجوانان، روبه‌رو بوده است، اظهار کرد: اعتکاف به‌عنوان یک عمل عبادی و معنوی، شاخص مهمی برای سنجش میزان گرایش جامعه به معنویت به شمار می‌رود و اقشار مختلف مردم از طیف‌های گوناگون در این مراسم شرکت می‌کنند تا فرصتی برای تزکیه نفس، بازسازی روحی و تقویت ارتباط معنوی خود فراهم آورند.

وی با اشاره به حضور پررنگ نسل جوان در این مراسم افزود: این سنت نبوی در سال‌های اخیر به‌روشنی نشان داده است که جوانان و نوجوانان استان علاقه و تمایل جدی به برنامه‌های معنوی دارند. سال گذشته حدود ۱۱ هزار نفر در استان زنجان در مراسم اعتکاف شرکت کردند که بیش از نیمی از آن‌ها، یعنی حدود ۶ هزار نفر، دانش‌آموز بودند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان ادامه داد: با توجه به میزان مراجعات و ثبت‌نام‌ها، پیش‌بینی می‌شود امسال تعداد معتکفان در سطح استان به حدود ۱۵ هزار نفر افزایش یابد. در شهر زنجان نیز سال گذشته حدود ۴ هزار و ۲۰۰ نفر در اعتکاف حضور داشتند که امسال ظرفیت ایجادشده به حدود ۶ هزار نفر رسیده است.

یوسفی با بیان اینکه برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم، نزدیک به ۴۷ مسجد در شهر زنجان ساماندهی شده‌اند، گفت: احتمال افزایش تعداد مساجد میزبان اعتکاف به حدود ۵۰ مسجد نیز وجود دارد که حدود ۶۵ درصد آن‌ها به اعتکاف‌های دانش‌آموزی اختصاص یافته است.

وی افزود: امسال در شهر زنجان حدود ۷۰۰ نفر از خادمان، مربیان و عوامل اجرایی در بخش‌های مختلف برگزاری اعتکاف مشارکت و خدمت‌رسانی خواهند کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان درباره هزینه‌های برگزاری این مراسم بیان کرد: سرانه واقعی هر معتکف با احتساب اسکان، تغذیه و برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی، به‌طور میانگین حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است، اما به‌منظور کاهش فشار مالی بر مردم، تنها بخشی از این هزینه از شرکت‌کنندگان دریافت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: هزینه ثبت‌نام برای اعتکاف‌های عمومی و غیردانش‌آموزی ۸۰۰ هزار تومان و برای اعتکاف‌های دانش‌آموزی ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده و مابقی هزینه‌ها از طریق کمک مجموعه‌های فرهنگی و خیرین تأمین می‌شود.

یوسفی گفت: ثبت‌نام اعتکاف از ۲۶ آذرماه از طریق سامانه اعتکاف آغاز شده و تا دوم دی‌ماه ادامه دارد. با توجه به هزینه‌های بالای برگزاری این مراسم، از خیرین و علاقه‌مندان دعوت می‌شود برای مشارکت در این اقدام معنوی با ستاد مردمی اعتکاف یا سازمان تبلیغات اسلامی ارتباط برقرار کنند تا زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر نوجوانان و جوانان از این فرصت معنوی فراهم شود.

