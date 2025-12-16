بحرانی: ۲۰۰ تست رایگان« اچ. آی.وی» در گناوه انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر بحرانی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر اهمیت مشارکت اجتماعی در مقابله با اچ. آی.وی اظهار کرد: مشارکت آگاهانه مردم مهمترین راهکار برای کنترل و کاهش چالشهای مرتبط با HIV است و تجربه نشان داده هر جا جامعه همراه بوده، موفقیت برنامههای پیشگیری و درمان بیشتر شده است.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه با بیان اینکه تشخیص زودرس، نخستین و مهمترین گام در مسیر کنترل مؤثر بیماری محسوب میشود، افزود: در همین راستا و در قالب پویش ملی «من هم تست اچ. آی.وی میدهم»، در شهرستان گناوه بیش از ۲۰۰ رپید تست تشخیص سریع اچ. آی.وی بهصورت رایگان انجام شد که با استقبال مناسبی از سوی شهروندان همراه بود.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه ادامه داد: این پویش از ۲۰ آبان تا ۲۰ آذر در سطح ملی اجرا شد و هدف اصلی آن افزایش آگاهی عمومی، تشویق افراد به انجام آزمایش داوطلبانه، کاهش اضطراب و انگ اجتماعی و همچنین کمک به شناسایی زودهنگام موارد احتمالی ابتلاء بود.
بحرانی با اشاره به پیشرفتهای درمانی در حوزه HIV بیان کرد: درمانهای موجود این امکان را فراهم کردهاند که افراد مبتلا بتوانند بیماری را بهطور کامل کنترل کرده و زندگی عادی داشته باشند. آزمایش اچ. آی.وی در مراکز جامع خدمات سلامت بهصورت رایگان، کاملاً محرمانه و با اعلام نتیجه در کمتر از ۲۰ دقیقه انجام میشود.
وی ضمن قدردانی از تلاش تیمهای مشاورهای و آزمایش در طول اجرای این کمپین در شهرستان گناوه افزود: مراقبین سلامت در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی شهرستان با برنامهریزی مستمر، علاوه بر فعالیت در مراکز، با مراجعه حضوری به ادارات، مراکز ترک اعتیاد و مراکز درمان با متادون و همچنین برپایی ایستگاه نمونهگیری در میدان اصلی شهر، خدمات لازم را به متقاضیان طی این پویش ارائه کردند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه خاطرنشان کرد: متأسفانه ترس و قضاوت اجتماعی همچنان مانع مراجعه برخی افراد در معرض خطر میشود، در حالی که تشخیص دیرهنگام میتواند روند درمان و کنترل بیماری را دشوارتر کند.
وی با تاکید بر اینکه افرادی که حتی یکبار در معرض احتمال ابتلاء قرار گرفتهاند، لازم است این تست ساده را انجام دهند، افزود: مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی شهرستان گناوه در تمام طول سال این آزمایش را بهصورت رایگان و با رعایت کامل اصول محرمانگی انجام میدهند و در صورت نیاز، افراد به مراکز مشاوره و غربالگری بیماریهای رفتاری ارجاع داده میشوند.
