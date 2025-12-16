روحانیت محور ارتقای آگاهی عمومی و پیشگیری از اعتیاد است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدی، صبح سه شنبه در نشست کمیته فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد استان که به میزبانی سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، با قدردانی از میزبانی این مجموعه، اظهار کرد: سازمان تبلیغات اسلامی و روحانیت استان از مهمترین ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی در مسیر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، بهویژه اعتیاد، به شمار میروند و لازم است این ظرفیت بهصورت هدفمند و برنامهمحور به کار گرفته شود.
وی با اشاره به آمارهای نگرانکننده حوزه مواد مخدر افزود: در حال حاضر تعداد قابل توجهی از زندانیان استان بهطور مستقیم با جرائم مرتبط با مواد مخدر درگیر هستند و بخش عمدهای از ورودی زندانها نیز ناشی از این آسیب است که نشان میدهد اعتیاد، بهصورت جدی نسل جوان و امنیت اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان با بیان اینکه کاهش سن مصرف سیگار و مواد مخدر، زنگ خطری جدی برای جامعه است، تصریح کرد: حضور معتادان در سطح محلات، علاوه بر آسیبهای فردی، احساس ناامنی را در جامعه گسترش میدهد و زمینهساز بروز جرائم دیگر از جمله سرقت میشود، بهگونهای که این مسئله به دغدغه روزمره خانوادهها تبدیل شده است.
احمدی با تأکید بر جایگاه اجتماعی روحانیت گفت: با وجود هجمههای فراوان داخلی و خارجی علیه روحانیت در مقاطع مختلف تاریخی، این قشر همچنان مورد اعتمادترین مرجع اجتماعی مردم است و در بسیاری از نقاط استان، بهویژه مناطق حاشیهای و کمتر برخوردار، روحانیون محل رجوع مستقیم مردم هستند که این مسئله مسئولیت مدیران و سیاستگذاران را در بهرهگیری از این ظرفیت سنگینتر میکند.
وی ادامه داد: روحانیت میتواند نقش مهمی در ارتقای آگاهیهای عمومی ایفا کند، چراکه در جامعهای که سرانه مطالعه پایین است، منبر، مسجد و ارتباط چهرهبهچهره روحانیون با مردم، یکی از مؤثرترین ابزارهای انتقال مفاهیم و هشدار نسبت به آسیبهای اجتماعی محسوب میشود.
معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان زنجان با اشاره به ضرورت افزایش آموزشهای تخصصی برای روحانیون در حوزه مواد مخدر بیان کرد: روحانیون باید شناخت دقیقی از انواع مواد مخدر، میزان تخریب و آثار اجتماعی هر یک داشته باشند تا بتوانند بهعنوان تصویرگران اجتماعی و کنشگران محلهمحور، نقش پیشگیرانه خود را بهدرستی ایفا کنند.
وی با انتقاد از جزیرهای عمل کردن برخی دستگاهها گفت: تجربه نشان داده است که اقدامات پراکنده و بدون هماهنگی، نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت و به همین دلیل، رویکرد قرارگاهی و استفاده از خرد جمعی در قالب شورای پیشگیری در دستور کار قرار گرفته است.
احمدی با تأکید بر لزوم کادرسازی و تربیت نیروهای متخصص در حوزه پیشگیری افزود: باید روحانیون مستقر در محلات بهصورت هدفمند آموزش ببینند، حساسیت لازم نسبت به آسیبهای پیرامونی ایجاد شود و پس از توانمندسازی، از این ظرفیت بهصورت عملیاتی بهرهبرداری شود.
وی با قدردانی از تلاشهای دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان و همکاری سازمان تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که با همافزایی نهادهای فرهنگی، قضایی و اجتماعی، گامهای مؤثرتری در ارتقای آگاهی عمومی و کاهش آسیبهای ناشی از اعتیاد برداشته شود.
