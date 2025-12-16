به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم‌های تراکتور و پرسپولیس تهران روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد و بلیت‌فروشی این مسابقه از ساعت ۱۲ امروز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه به‌صورت الکترونیکی آغاز شد.

بلیت‌های این دیدار تنها از طریق سامانه رسمی بلیت‌فروشی باشگاه تراکتور به نشانی http://ticket.tractor-club.com در دسترس هواداران قرار دارد.

گفتنی است تمامی هواداران آقا که برای دیدار تراکتور و پیکان بلیت تهیه کرده بودند و همچنین هواداران خانمی که در آن مسابقه بلیت ۱۵۰ هزار تومانی خریداری کرده‌اند، بلیت آن‌ها به‌صورت خودکار برای دیدار مقابل پرسپولیس رزرو شده است.