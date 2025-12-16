  1. استانها
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۵

بلیت‌فروشی بازی تراکتور و پرسپولیس آغاز شد

تبریز- بلیت‌فروشی دیدار دو تیم تراکتور تبریز و پرسپولیس تهران در چارچوب مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی از ساعت ۱۲ امروز آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم‌های تراکتور و پرسپولیس تهران روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد و بلیت‌فروشی این مسابقه از ساعت ۱۲ امروز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه به‌صورت الکترونیکی آغاز شد.

بلیت‌های این دیدار تنها از طریق سامانه رسمی بلیت‌فروشی باشگاه تراکتور به نشانی http://ticket.tractor-club.com در دسترس هواداران قرار دارد.

گفتنی است تمامی هواداران آقا که برای دیدار تراکتور و پیکان بلیت تهیه کرده بودند و همچنین هواداران خانمی که در آن مسابقه بلیت ۱۵۰ هزار تومانی خریداری کرده‌اند، بلیت آن‌ها به‌صورت خودکار برای دیدار مقابل پرسپولیس رزرو شده است.

    • وحید IR ۱۶:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      41 18
      پاسخ
      تراکتور میبره
    • نیما فتحی IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      5 2
      پاسخ
      باز ی خوبیه
    • یاسین IR ۰۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      پرسپولیس
    • على قربانى IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      نظرى ندارم
    • ممد قلی IR ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      پرسپولیس میبره 🇦🇱🇦🇱🇦🇱🇦🇱

