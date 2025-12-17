سرویس ویژه اتوبوسرانی تبریز برای بازی تراکتور–پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینزاده ظهر چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران گفت: همزمان با برگزاری مسابقه فوتبال بین تیمهای تراکتور و پرسپولیس از مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال کشور، ناوگان اتوبوسرانی تبریز از ساعت ۱۲ روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه خدمات ایاب و ذهاب تماشاگران را بر عهده خواهد داشت.
وی با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای تسهیل تردد هواداران افزود: چهارراه عباسی، میدان ستارخان (یکهدکان) و میدان جهاد (نصفراه) بهعنوان مبادی انتقال تماشاگران به ورزشگاه یادگار امام (ره) در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل سازمان مدیریت حملونقل مسافر شهرداری تبریز هدف از این اقدام را کاهش ترافیک، تسهیل دسترسی هواداران و افزایش ایمنی در روز برگزاری مسابقه عنوان کرد.
