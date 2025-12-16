به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سبحانی ظهر سه شنبه در نشست پیگیری احداث و تکمیل بزرگراه‌های استان اردبیل با تصریح بر اهمیت راه‌های اصلی و بزرگراه‌ها در بهبود شاخص‌های توسعه استان، شتاب‌بخشی به عملیات راه‌سازی را از اولویت‌های زیربنایی برشمرد و بر لزوم هماهنگی و مشارکت نهادهای اجرایی برای رفع چالش‌های پیش‌روی این طرح‌ها پافشاری نمود.

وی افزود: سازماندهی تأسیسات واقع در مسیر پروژه‌های عمرانی، از دستگاه‌های خدمات‌رسان تا با جابه‌جایی به‌موقع زیرساخت‌ها، به تسریع پیشرفت پروژه‌های بزرگراهی الزامی است.

معاون امورعمرانی استاندار اردبیل در ادامه، نیاز به ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی و گسترش فیبر نوری با همکاری شهرداری‌ها به‌عنوان بستری برای توسعه شهری و ارتقای کیفیت خدمات تأکید گردید.

سبحانی، موضوع تأمین زیرساخت‌های لازم برای طرح مجتمع آهن اسفنجی اردبیل مورد بحث قرار گرفت و بر همراهی نهادهای ذی‌ربط و فرمانداری‌ها برای شتاب‌دهی به اجرای این زیرساخت‌ها اصرار شد.