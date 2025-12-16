معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل، پژوهشگر برگزیده کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیز حبیبی، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل در بیست و ششمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران کشور در سال ۱۴۰۴، عنوان پژوهشگر برگزیده کشور را به خود اختصاص داد.

در متن سپاس‌نامه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری آمده است: پاسداشت ارزش‌های دینی و فرهنگی و اقتدار علمی کشور مرهون تلاش استادان، پژوهشگران و فناورانی است که با اندیشه خلاق و قلم پویا، آینده‌ای روشن را برای ایران رقم می‌زنند. بدین‌وسیله از جناب‌عالی که با تعهد، مسؤولیت‌پذیری و خلق آثار ارزشمند علمی و پژوهشی، موفق به کسب عنوان «پژوهشگر برگزیده کشور» در بیست و ششمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران شده‌اید، قدردانی می‌شود.



گفتنی است عزیز حبیبی ینگجه، استاد تمام دانشگاه محقق اردبیلی، سابقه انتخاب به‌عنوان پژوهشگر پراستناد یک‌درصد برتر جهان در هفت دوره، سرآمد علمی کشور، استاد برجسته کشور، پژوهشگر رتبه اول علوم پایه استان اردبیل و پژوهشگر رتبه اول علوم پایه دانشگاه را در کارنامه علمی و پژوهشی خود دارد.