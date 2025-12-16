فرماندار دشتی: ۲ فضای آموزشی جدید در سایت نهضت ملی مسکن احداث می شود

رضا مقاتلی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بهزودی ۲ فضای آموزشی جدید در شهرهای خورموج و کاکی، در سایت «نهضت ملی مسکن» احداث و وارد فاز اجرایی خواهد شد.
وی افزود: این پروژهها با مشارکت ادارات کل راه و شهرسازی و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و در قالب تفاهمنامه سهجانبه جوانی جمعیت به مرحله اجرا میرسد که گامی مهم در توسعه زیرساختهای آموزشی شهرستان به شمار میرود.
فرماندار دشتی با تأکید بر توجه ویژه دولت به حوزه آموزش بیان کرد: دولت و بهویژه شخص رئیسجمهور نگاه ویژهای به توسعه فضاهای آموزشی دارند و اجرای این طرحها در راستای سیاستها و برنامههای دولت در حوزه آموزش، حمایت از خانواده و تحقق اهداف جوانی جمعیت انجام میشود.
مقاتلی خاطرنشان کرد: احداث این فضاهای آموزشی نقش مؤثری در ارتقای کیفیت آموزش، توزیع عادلانه امکانات آموزشی و پاسخگویی به نیازهای جمعیتی مناطق در حال توسعه شهرستان دشتی خواهد داشت.
