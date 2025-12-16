  1. استانها
آشوبی: ۵۰ درصد بیماران حاد تنفسی گیلان کودکان و دانش‌آموزان هستند

رشت- رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: از ۲۱۸ بیمار بستری در مراکز درمانی گیلان، نیمی را کودکان و دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند و وضعیت استان در حالت هشدار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی آشوبی عصر سه شنبه از افزایش مبتلایان به بیماری حاد تنفسی در استان خبر داد و اظهار کرد: طبق آزمایش‌ها و گزارش‌های دریافتی، وضعیت این بیماری در گیلان در حالت هشدار قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه ۲۱۸ بیمار در مراکز درمانی استان بستری هستند، افزود: حدود ۵۰ درصد از بیماران را کودکان و دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند.

آشوبی با تأکید بر اهمیت پیشگیری و رعایت نکات بهداشتی از سوی شهروندان، خواستار تعطیلی مدارس شد و از مردم خواست تا حد امکان از حضور در اماکن پرتردد خودداری کنند و موارد بهداشتی را رعایت نمایند.

