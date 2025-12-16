به گزارش خبرنگار مهر، این رویداد ویژه فیلمسازان فیلماولی بومی استان خوزستان طراحی شده است تا طرح یا فیلمنامه کوتاه آنان مورد بررسی و حمایت قرار گیرد.
شرایط پذیرش آثار شامل فیلماولی بودن و بومی بودن استان خوزستان است. فیلماولی به فردی اطلاق میشود که دوره آموزشی انجمن سینمای جوانان ایران را گذرانده یا در حال تحصیل باشد یا سابقه حضور در عوامل تولید چند فیلم کوتاه در بخشهای فنی مانند فیلمبرداری، تدوین، صدا یا طراحی صحنه را داشته باشد اما تاکنون فیلم مستقل داستانی، مستند یا انیمیشن نساخته باشد.
آثار باید در قالب طرح یا فیلمنامه کوتاه داستانی با زمان مفروض حداقل پنج و حداکثر ۱۵ دقیقه ارائه شوند. رعایت اصول حرفهای نگارش طرح (سیناپس) و فیلمنامه الزامی است و آثار ساختهشده امکان شرکت ندارند.
پس از بررسی اولیه توسط هیأت انتخاب، برگزیدگان به مرحله نهایی پیچینگ در ایام جشنواره دعوت خواهند شد و انجمن سینمای جوانان ایران متعهد است آثار منتخب را برای تولید در قالب فیلم اول مورد حمایت قرار دهد.
مهلت ارسال آثار از ۲۵ آذر تا ۱۵ دی ۱۴۰۴ تعیین شده است. متقاضیان باید فیلمنامه یا طرح یک صفحهای پیشنهادی خود را در قالب فایل PDF به همراه رزومه مختصر فیلمسازی به نشانی ایمیل: tolid.iycs@gmail.com ارسال کنند. درج عبارت «ویژه پیچینگ اروند» در بخش موضوع ایمیل الزامی است.
هفتاد و دومین جشنواره منطقهای سینمای جوان آبادان–اروند از ۲۴ تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ در شهر آبادان با حضور هنرمندان ۱۰ استان کشور برگزار خواهد شد.
