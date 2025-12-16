بیش از هزار پایش حضوری دمای ادارات دولتی در کرمانشاه انجام شد

ناصر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای گسترده طرح پایش دمای ادارات و سازمانهای دولتی در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای آغاز فرآیند پایشهای حضوری توسط کارکنان شرکت گاز استان، تاکنون ۱۱۱۲ مورد پایش دمای محیط ادارات و سازمانها انجام شده است.
وی افزود: در جریان این بازدیدهای میدانی، وضعیت مصرف گاز و میزان رعایت دمای رفاه مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس نتایج به دست آمده، ۲۹ اداره به دلیل رعایت نکردن دمای استاندارد ۱۸ درجه سانتیگراد مشمول اخطار شدند و تذکرات لازم به مسئولان مربوطه ابلاغ شد.
حسینی با اشاره به شرایط جوی پیشرو تصریح کرد: با توجه به سرد شدن هوا در روزهای آینده و افزایش طبیعی مصرف گاز، پایشها با حساسیت و جدیت بیشتری دنبال خواهد شد و در صورت مشاهده هرگونه تخطی از ضوابط تعیینشده، برخورد قانونی بدون اغماض در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه مصرف بیرویه گاز و تنظیم دمای بالاتر از حد مجاز را تضییع حقوق سایر مشترکان دانست و بیان کرد: مشترکانی که اصول مصرف بهینه را رعایت میکنند نباید متحمل فشار ناشی از مصرف نادرست دیگران شوند و ضروری است ادارات به جای افزایش دمای محیط، از پوشش مناسب استفاده کرده و نسبت به مسدود کردن درزهای ورود سرما اقدام کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: همزمان با پایشهای حضوری، پایش برخط مصرف گاز بیش از ۴۰ ساختمان دولتی استان نیز به صورت مستمر در حال انجام است تا نظارت دقیقتری بر نحوه مصرف گاز در بخش اداری اعمال شود.
حسینی در پایان تأکید کرد: همکاری ادارات و سازمانهای دولتی در رعایت دمای رفاه و الگوی مصرف بهینه، نقش مؤثری در پایداری شبکه گازرسانی استان و تأمین عادلانه انرژی برای همه مشترکان، بهویژه در روزهای سرد سال خواهد داشت.
