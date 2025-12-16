غلامرضا میرزایی: فرهنگ نباید قربانی مسائل اقتصادی یا امنیتی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا میرزایی، نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به در آستانه تصویب بودن بودجه سال ۱۴۰۵، بودجه فرهنگی کشور یکی از موضوعات مهم و حساس محسوب می‌شود. هنوز متن نهایی بودجه فرهنگی منتشر نشده، اما برخی اظهارنظرها حکایت از آن دارد که با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای، پیشنهاداتی مطرح شده که بخشی از بودجه فرهنگی به حوزه‌های اقتصادی یا امنیتی اختصاص یابد.

وی افزود: با این حال، فرهنگ و مسائل فرهنگی و مذهبی جامعه، به عنوان یکی از ارکان اساسی و زیربنای توسعه اجتماعی و اعتقادی کشور، جایگاه ویژه‌ای دارند و نمی‌توان به راحتی آن را از اولویت‌ها کنار گذاشت. هر گونه کاهش بودجه فرهنگی، پیامدهای بلندمدت و اثرات منفی بر توسعه هویت فرهنگی و اجتماعی کشور خواهد داشت.

میزایی تصریح کرد: مسلماً مسائل امنیتی، نظامی و اقتصادی نیز اهمیت بالایی دارند و هر کدام در جایگاه خود باید مورد توجه قرار گیرند، اما توسعه کشور باید متوازن و هماهنگ در تمامی حوزه‌ها اعم از فرهنگ، آموزش، اقتصاد و امنیت انجام شود. هیچ بخش از بودجه کشور نباید به گونه‌ای مدیریت شود که اولویت‌های اعتقادی و فرهنگی کشور به حاشیه رانده شوند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس گفت: کاهش بودجه فرهنگی می‌تواند فضای نامناسبی ایجاد کند که افراد یا گروه‌هایی با اهدافی غیرمرتبط، مسائل اعتقادی و فرهنگی که اساس انقلاب و نظام بر آن بنا شده است را به حاشیه ببرند. این امر نه تنها با اصول نظام سازگار نیست، بلکه تهدیدی برای ثبات فرهنگی و اجتماعی کشور محسوب می‌شود.

میزایی در پایان تأکید کرد: بودجه فرهنگی باید حفظ و تقویت شود و تصمیم‌گیری‌ها در کشور به گونه‌ای باشد که توسعه متوازن در همه حوزه‌ها، به ویژه حوزه فرهنگی، محقق گردد و زمینه رشد و تعالی فرهنگی و اجتماعی جامعه فراهم شود.