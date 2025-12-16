بیات: بودجه فرهنگی نه تنها نباید کاهش یابد، بلکه باید ارتقا پیدا کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بیات، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، گفت: هر فعالیت عمرانی، صنعتی و تولیدی باید با لحاظ کردن بعد فرهنگی انجام شود و این امر به معنای اختصاص بودجه فرهنگی به صورت مستقل و مشخص است. به گفته وی، بودجه فرهنگی نه تنها نباید کاهش یابد، بلکه باید ارتقا پیدا کند، چرا که فرهنگ پایه و اساس تمامی فعالیت‌های کشور است و نقش کلیدی در اصلاح و ارتقای حوزه‌های مختلف ایفا می‌کند.

بیات افزود: اگر فرهنگ اسلامی در حوزه‌های مختلف جامعه تقویت شود، کشور در مواجهه با مشکلات مختلف، به ویژه در زمینه معیشت و اقتصاد، مسیر اصلاح و پیشرفت را بهتر طی خواهد کرد.

وی تصریح کرد: این بدان معنا نیست که ارتقای فرهنگ به تنهایی باعث حل تمام مشکلات اقتصادی می‌شود، بلکه فرهنگ به عنوان شاخص و زیرساخت اساسی، امکان استفاده بهینه از منابع و موفقیت در سایر حوزه‌ها را فراهم می‌آورد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه گفت: فرهنگ مجموعه‌ای از آداب، رسوم، باورها و نگرش‌های جامعه است و تقویت آن، پایه‌ای محکم برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی کشور ایجاد می‌کند. وی افزود: وقتی تصمیمات و سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس بنیان فرهنگی و اعتقادی شکل گیرد، نه تنها موفقیت اقتصادی حاصل می‌شود، بلکه جامعه نیز در مسیر توسعه پایدار حرکت خواهد کرد.

بیات در پایان تأکید کرد: بنابراین هر گونه کاهش یا غفلت در بودجه فرهنگی، می‌تواند آثار منفی بلندمدت بر تمامی حوزه‌ها داشته باشد و دولت و مجلس باید توجه ویژه‌ای به حفظ و ارتقای بودجه فرهنگی داشته باشند تا زمینه رشد متوازن کشور فراهم شود.