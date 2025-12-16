برخورد پژو ۴۰۵ با خاور در محور اصفهان–نطنز ۲ کشته و ۴ مصدوم داشت

محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۸:۱۷ روز سهشنبه ۲۵ آذرماه، گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه پژو ۴۰۵ با یک خاور در محور اصفهان–نطنز به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیمهای امدادی از پایگاه جادهای به محل حادثه اعزام شدند و پس از رسیدن و انجام ارزیابیهای اولیه مشخص شد این سانحه رانندگی ۴ مصدوم و ۲ جانباخته بر جای گذاشته است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان تصریح کرد: نجاتگران هلال احمر پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، مصدومان را با همکاری عوامل اورژانس برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل کردند و پیکر جانباختگان نیز جهت سیر مراحل قانونی به عوامل انتظامی تحویل داده شد.
