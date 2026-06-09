  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۷

تصادف در محور سنقر ـ همدان یک کشته و دو مصدوم برجا گذاشت

تصادف در محور سنقر ـ همدان یک کشته و دو مصدوم برجا گذاشت

کرمانشاه- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه از برخورد یک دستگاه نیسان پیکاپ با کامیون بنز مایلر در محور سنقر به همدان خبر داد و گفت: در این تصادف یک نفر جان باخت و دو نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین یگانه از وقوع یک سانحه رانندگی در محور سنقر ـ همدان خبر داد که در پی آن یک نفر جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر مصدوم شدند.

وی اظهار کرد: بامداد هجدهم خردادماه، پس از اعلام گزارشی از سوی عوامل راهداری به پایگاه امداد و نجات هلال احمر باوله مبنی بر برخورد یک دستگاه نیسان پیکاپ با کامیون بنز مایلر، تیم‌های امدادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان، این حادثه در محدوده سه کیلومتری پیش از روستای باوله رخ داد و چهار نفر درگیر سانحه بودند که راننده کامیون در این حادثه آسیبی ندید.

وی افزود: نیروهای عملیاتی هلال احمر پس از حضور در محل، عملیات رهاسازی سرنشینان را آغاز کردند که در نتیجه آن دو مصدوم و یک فرد جان‌باخته از داخل خودرو خارج شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، مصدومان برای ادامه درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شدند و پیکر فرد فوت‌شده نیز در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار گرفت.

وی با اشاره به ادامه عملیات تا ساعات پایانی شب گفت: امدادگران هلال احمر با همکاری سایر دستگاه‌های امدادی و خدماتی نسبت به ایمن‌سازی محل حادثه و ارائه خدمات لازم اقدام کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه در پایان از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله ایمن و توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی، از وقوع حوادث مشابه در محورهای برون‌شهری جلوگیری کنند.

کد مطلب 6855253

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها