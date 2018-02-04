داریوش کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در یک هفته گذشته ۷۶ ماموریت امدادی برای کمک به آسیب دیدگان ناشی از حوادث مختلف در استان انجام شد و ۲۸۰ مسافر در راه مانده در مسیرهای برف خیز استان در پایگاه های امداد و نجات بین شهری اسکان داده شدند.

وی اظهارداشت: ۵۰ نفر با انجام عملیات متعدد، نجات داده شده، ۲۰ نفر توسط عوامل امدادی هلال احمر به مراکز درمانی منتقل و ۱۴ نفر نیز از خدمات درمان سرپایی بهره‌مند شده اند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان به حوادث تحت پوشش جمعیت هلال احمر استان اشاره و اعلام کرد: در این بازه زمانی ۲۹ مورد حادثه جاده ای، ۲۵ مورد خدمات حضوری، ۹ مورد حادثه برف و کولاک، چهار مورد حادثه صنعتی و کارگاهی، هفت مورد حادثه شهری و دو مورد حادثه کوهستان توسط نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر استان پوشش داده شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان درباره انجام عملیات رهاسازی مصدوم در سوانح ترافیکی، تصریح کرد: در هفته گذشته ۱۳ مورد عملیات رهاسازی، توسط نجاتگران این جمعیت انجام شده است.