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۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۲۶

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر اصفهان خبر داد:

امدادرسانی به یک هزار نفر از آسیب‌دیدگان در یک هفته گذشته

امدادرسانی به یک هزار نفر از آسیب‌دیدگان در یک هفته گذشته

اصفهان- معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر اصفهان گفت: امدادگران هلال احمر طی یک هفته گذشته به یک هزار و ۸۶ نفر آسیب دیده و در راه مانده به دلیل برف و کولاک یا تصادفات امدادرسانی کردند.

داریوش کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در یک هفته گذشته  ۷۶ ماموریت امدادی برای کمک به آسیب دیدگان ناشی از حوادث مختلف در استان انجام شد و ۲۸۰ مسافر در راه مانده در مسیرهای برف خیز استان در پایگاه های امداد و نجات بین شهری اسکان داده شدند.

وی اظهارداشت: ۵۰ نفر با انجام عملیات متعدد، نجات داده شده، ۲۰ نفر توسط عوامل امدادی هلال احمر به مراکز درمانی منتقل و ۱۴ نفر نیز از خدمات درمان سرپایی بهره‌مند شده اند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان به حوادث تحت پوشش جمعیت هلال احمر استان اشاره و اعلام کرد: در این بازه زمانی ۲۹ مورد حادثه جاده ای، ۲۵ مورد خدمات حضوری، ۹ مورد حادثه برف و کولاک، چهار مورد حادثه صنعتی و کارگاهی، هفت مورد حادثه شهری و دو مورد حادثه کوهستان توسط نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر استان پوشش داده شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان درباره انجام عملیات رهاسازی مصدوم در سوانح ترافیکی، تصریح کرد: در هفته گذشته ۱۳ مورد عملیات رهاسازی، توسط نجاتگران این جمعیت انجام شده است.

کد مطلب 4218618

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