  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۰:۲۰

برگزاری یادواره شهدای دانشگاه زابل

برگزاری یادواره شهدای دانشگاه زابل

زابل - یادواره شهدای گمنام دانشگاه ملی شهر زابل با حضور اقشار مختلف مردم و ویژه برنامه‌های متنوع برگزار شد.

