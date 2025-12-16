https://mehrnews.com/x39TcJ ۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۰:۲۰ کد خبر 6692062 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۰:۲۰ برگزاری یادواره شهدای دانشگاه زابل زابل - یادواره شهدای گمنام دانشگاه ملی شهر زابل با حضور اقشار مختلف مردم و ویژه برنامههای متنوع برگزار شد. دریافت 35 MB کد خبر 6692062 کپی شد مطالب مرتبط کسب ۴ مدال توسط تیم دفاع شخصی دختران سیستان و بلوچستان سیستان و بلوچستان قهرمان مسابقات لیگ دسته یک شطرنج کشور شد سردار دلیری: عامل تیراندازی در زابل دستگیر شد برچسبها شهرستان زابل شهدا یادواره شهدا شهدای گمنام سیستان و بلوچستان
