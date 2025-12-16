سیستان و بلوچستان قهرمان مسابقات لیگ دسته یک شطرنج کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ادهم کرد زابلی بیان کرد: بیست هفتمین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی لیگ دسته یک کشور طی روزهای ۱۹ لغایت ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ به میزبانی استان کرمان برگزار شد.

مدیرکل ورزش جوانان سیستان و بلوچستان افزود: تیم شطرنج استان سیستان و بلوچستان با نمایشی درخشان و کم‌نظیر، موفق شد عنوان قهرمانی مسابقات لیگ دسته یک شطرنج کشور را از آنِ خود کند.

وی گفت: این رقابت‌ها با حضور برترین تیم‌های شطرنج کشور برگزار شد و تیم شطرنج سیستان و بلوچستان با ترکیب هفت بازیکن توانمند، عملکردی مقتدرانه از خود به نمایش گذاشت.

وی خاطرشان کرد: قهرمانی تیم شطرنج استان سیستان و بلوچستان، بار دیگر ظرفیت‌های بالای این استان در ورزش‌های فکری را به اثبات رساند و نویدبخش آینده‌ای روشن برای شطرنج استان و کشور است.