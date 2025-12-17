  1. استانها
  2. گیلان
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۰

بارش برف اشکور رودسر را سفیدپوش کرد

بارش برف اشکور رودسر را سفیدپوش کرد

رودسر- در این فیلم، تصاویری از بارش برف در اشکور رحیم‌آباد رودسر را مشاهده می‌کنید.

دریافت 17 MB

فیلم: خدیجه جعفرپور

کد خبر 6692231

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها