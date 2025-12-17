  1. استانها
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۱

بارش سنگین برف در اشکور

رودسر- در این ویدئو تصاویری از بارش سنگین برف در منطقه اشکور رحیم آباد رودسر مشاهده می کنید.

فیلم: زهرا پرنیا

کد خبر 6693211

