بارش سنگین برف در اشکور

رودسر- در این ویدئو تصاویری از بارش سنگین برف در منطقه اشکور رحیم آباد رودسر مشاهده می کنید.
فیلم: زهرا پرنیا
