  1. استانها
  2. گیلان
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۶

بازگشایی مسیر اشکور رحیم‌آباد توسط راهداری رودسر

رودسر- در این ویدئو تصاویری از تلاش راهداران شهرستان رودسر برای بازگشایی مسیر اشکور رحیم‌آباد را مشاهده می‌کنید.

    • مجید پوراسماعیل IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      متاسفانه ما فقط در این شرایط سخت آب و هوایی از این عزیزان راهداری یاد میکنیم.واقعا باید دست این مردان خدا رو به گرمی فشرد و بوس کرد.ممنونم از بودن شما....

