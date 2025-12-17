https://mehrnews.com/x39TpP ۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۶ کد خبر 6692508 استانها گیلان استانها گیلان ۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۶ بازگشایی مسیر اشکور رحیمآباد توسط راهداری رودسر رودسر- در این ویدئو تصاویری از تلاش راهداران شهرستان رودسر برای بازگشایی مسیر اشکور رحیمآباد را مشاهده میکنید. دریافت 28 MB کد خبر 6692508 کپی شد مطالب مرتبط بارش برف اشکور رودسر را سفیدپوش کرد بارش برف در روستای اره چاک اشکور بارش سنگین برف در اشکور عملیات برفروبی راه روستایی لیما توسط راهداران رودسر پاییز زمستانی دهستان اشکور بارش برف اشکورات را سفید پوش کرد عملیات برفروبی و بازگشایی راه روستایی آبدبوچال در رودسر برچسبها بارش برف رودسر بازگشایی جاده استان گیلان
