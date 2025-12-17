  1. استانها
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۶

رخت سفید برف بر تن اشکورات رحیم‌آباد گیلان

رودسر- بارش برف در آخرین روزهای پاییز، منطقه گردشگری اشکورات رحیم‌آباد رودسر را سفیدپوش کرد.

فیلم: خدیجه جعفرپور

