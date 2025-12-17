https://mehrnews.com/x39TnS ۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۶ کد خبر 6692462 استانها گیلان استانها گیلان ۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۶ رخت سفید برف بر تن اشکورات رحیمآباد گیلان رودسر- بارش برف در آخرین روزهای پاییز، منطقه گردشگری اشکورات رحیمآباد رودسر را سفیدپوش کرد. دریافت 23 MB فیلم: خدیجه جعفرپور کد خبر 6692462 کپی شد مطالب مرتبط بارش برف اشکور رودسر را سفیدپوش کرد بارش سنگین برف در اشکور بارش برف در روستای اره چاک اشکور برف بهاری روستای لشکان اشکورات را سفیدپوش کرد بارش برف در محور نورآباد-نهاوند برچسبها بارش برف رودسر استان گیلان
