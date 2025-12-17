محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارشها، بیشترین میزان بارش باران در جلگه گیلان مربوط به منطقه دهشال آستانه اشرفیه با ۱۰۸ میلیمتر بارندگی از آغاز فعالیت این سامانه تاکنون ثبت شده است.
وی افزود: همزمان، در مناطق کوهستانی استان، بارش برف قابل توجهی گزارش شده بهطوریکه در ارتفاعات رحیمآباد رودسر و منطقه اشکورات، ارتفاع برف به حدود ۶۰ سانتیمتر رسیده است.
دادرس ادامه داد: این سامانه بارشی همچنان فعال بوده و تا صبح فردا (پنجشنبه) تداوم خواهد داشت. بر اساس پیشبینیها، در این مدت بارش باران در مناطق جلگهای و مرکزی و بارش برف در ارتفاعات، گاهی بهصورت شدید و بسیار شدید ادامه مییابد.
وی گفت: به همین دلیل، احتمال آبگرفتگی معابر، بالا آمدن سطح آب رودخانهها و وقوع روانآب در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی گیلان تصریح کرد: در همین راستا، هشدار سطح نارنجی هواشناسی تا صبح فردا در استان گیلان برقرار است و به شهروندان توصیه میشود از توقف و استقرار در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کنند.
وی گفت: همچنین با تداوم نفوذ هوای سرد، بارش برف علاوه بر ارتفاعات، بهتدریج دامنهها و ارتفاعات پایینتر استان را نیز درگیر خواهد کرد. بر این اساس، برای تردد در محورهای کوهستانی و ییلاقی استان همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی الزامی است و از شهروندان خواسته میشود تا حد امکان از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند.
دادرس اضافه کرد: طبق پیشبینیها، این سامانه از صبح فردا بهتدریج تضعیف میشود اما بارشها بهطور کامل قطع نخواهد شد و تا صبح جمعه، بهویژه در نواحی مرکزی و شرقی استان، ادامه خواهد داشت. از پیش از ظهر جمعه، سامانه بارشی بهتدریج از استان خارج شده و کاهش ابر و بهبود نسبی شرایط جوی در بیشتر نقاط گیلان پیشبینی میشود.
وی گفت: در حوزه دریایی نیز دریای خزر طی امروز و فردا مواج بوده و ارتفاع امواج گاهی به ۲.۵ متر میرسد که این شرایط، برای کلیه فعالیتهای دریایی، صیادی و تردد شناورهای سبک و سنگین نامناسب اعلام شده است.
