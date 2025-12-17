کدام مناطق گیلان برفی است؟

به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت سامانه بارشی فعال و نفوذ توده هوای سرد، موجب وقوع بارش‌های شدید و سیل‌آسا در بخش‌های مختلف استان گیلان شده است؛ سامانه‌ای که از خط ساحلی آغاز شده و با گسترش به مناطق مرکزی، بارش‌ها را به‌ویژه در شهر رشت تشدید کرده است.

بر اساس تصاویر راداری، هسته بارشی قوی هم‌اکنون بر فراز شهر رشت مستقر است و رنگ‌های زرد و نارنجی در نقشه‌ها، بیانگر وقوع بارش‌های رگباری شدید تا بسیار شدید در سطح شهر و مناطق پیرامونی است. پیش‌بینی می‌شود این شرایط ناپایدار در ساعات آینده نیز ادامه داشته باشد.

بارش باران؛ جلگه گیلان زیر بارندگی سنگین

از آغاز فعالیت این سامانه تاکنون، مناطق جلگه‌ای استان شاهد بارش‌های قابل توجه باران بوده‌اند. بیشترین میزان بارندگی ثبت‌شده مربوط به دهشال آستانه اشرفیه با ۱۰۸ میلی‌متر بارش باران است. همچنین در شهرهای مرکزی و شرقی استان از جمله رشت و مناطق پیرامونی، بارش‌ها به‌صورت رگباری و در مقاطعی شدید گزارش شده که احتمال آب‌گرفتگی معابر و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها را افزایش داده است.

بارش برف؛ سفیدپوش شدن ارتفاعات و ییلاقات گیلان

همزمان با تشدید بارش‌ها، مناطق کوهستانی و ییلاقی گیلان شاهد بارش برف و سفیدپوش شدن گسترده بوده‌اند. در این میان، ارتفاعات رحیم‌آباد رودسر و منطقه اشکورات با ثبت حدود ۶۰ سانتی‌متر برف بیشترین میزان بارش برف را تجربه کرده‌اند.

همچنین بارش برف در اشکورات، دیلمان، ماسوله، اسالم، پونل، رضوانشهر، ییلاقات تالش، اسب‌وونی، خصیب‌دشت، لیاول علیا، خورگام رودبار و ارتفاعات اطراف امامزاده اسحاق و امامزاده ابراهیم در شهرستان شفت گزارش شده و چشم‌اندازهای زمستانی گسترده‌ای در این مناطق ایجاد کرده است.

گسترش برف به دامنه‌ها؛ هشدار برای تردد در جاده‌های کوهستانی

با تداوم نفوذ هوای سرد، بارش برف به‌تدریج به دامنه‌ها و ارتفاعات پایین‌تر استان نیز کشیده می‌شود. این وضعیت باعث لغزندگی محورهای کوهستانی، کاهش دید افقی و افزایش خطرات ترافیکی شده است. به همین دلیل، همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی برای تردد در محورهای کوهستانی ضروری است و از شهروندان خواسته شده از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند.

هشدار نارنجی و تداوم ناپایداری‌ها

با توجه به شدت بارش‌ها، هشدار سطح نارنجی هواشناسی همچنان در استان گیلان برقرار است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این سامانه تا صبح فردا فعال باقی می‌ماند و هرچند از آن زمان به‌تدریج تضعیف می‌شود، اما بارش‌ها به‌ویژه در نواحی مرکزی و شرقی استان تا صبح جمعه ادامه خواهد داشت.

از پیش از ظهر جمعه نیز با خروج تدریجی سامانه بارشی، کاهش ابر و بهبود نسبی شرایط جوی در اغلب نقاط گیلان پیش‌بینی می‌شود.