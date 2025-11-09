میثم نمکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری رویدادهای ملی سرمایه گذاری پویانمایی کوتاه در کاشان اظهار کرد: ثبت نام علاقهمندان برای شرکت در این رویداد آغاز شده است.
وی با اشاره به اینکه این رویداد با هدف حمایت از تولیدات خلاق و ایجاد بستر تعامل میان فیلمسازان و سرمایهگذاران صنعت انیمیشن برگزار میشود، ابراز کرد: این رویداد در سه بخش نمونه سازی، انیمیشنهای کوتاه هنری و تجربی و همچنین انیمیشنهای کوتاه کاربردی و رسانهای برگزار میشود.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان تصریح کرد: این رویداد با حضور تهیه کنندگان، سرمایه گذاران و فعالان صنعت پویانمایی کشور از ۲۳ تا ۲۵ آذرماه در کاشان برگزار میشود.
وی افزود: فیلم سازان و علاقه مندان به صنعت پویانمایی میتوانند آثار خود را تا ۲۷ آبانماه به دبیرخانه رویداد ارسال کنند.
نمکی خاطرنشان کرد: علاقهمندان به حضور در این رویداد برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به وب سایت www.irnaf.ir مراجعه کنند.
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