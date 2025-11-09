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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۵۶

نمکی: رویداد ملی سرمایه‌گذاری پویانمایی کوتاه در کاشان برگزار می شود

نمکی: رویداد ملی سرمایه‌گذاری پویانمایی کوتاه در کاشان برگزار می شود

کاشان - رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان گفت: رویداد ملی سرمایه‌گذاری پویانمایی کوتاه در کاشان برگزار می شود.

میثم نمکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری رویدادهای ملی سرمایه گذاری پویانمایی کوتاه در کاشان اظهار کرد: ثبت نام علاقه‌مندان برای شرکت در این رویداد آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه این رویداد با هدف حمایت از تولیدات خلاق و ایجاد بستر تعامل میان فیلم‌سازان و سرمایه‌گذاران صنعت انیمیشن برگزار می‌شود، ابراز کرد: این رویداد در سه بخش نمونه سازی، انیمیشن‌های کوتاه هنری و تجربی و همچنین انیمیشن‌های کوتاه کاربردی و رسانه‌ای برگزار می‌شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان تصریح کرد: این رویداد با حضور تهیه کنندگان، سرمایه گذاران و فعالان صنعت پویانمایی کشور از ۲۳ تا ۲۵ آذرماه در کاشان برگزار می‌شود.

وی افزود: فیلم سازان و علاقه مندان به صنعت پویانمایی می‌توانند آثار خود را تا ۲۷ آبان‌ماه به دبیرخانه رویداد ارسال کنند.

نمکی خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان به حضور در این رویداد برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به وب سایت www.irnaf.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 6649731

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