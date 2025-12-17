خواجه دلوئی: ۱۴ هزار خانواده دارای معلولیت صاحبخانه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر خواجه دلوئی صبح چهارشنبه در حاشیه افتتاح طرحهای عمرانی بنیاد مسکن در شهرستان بابلسر از افتتاح اولین پارک روستایی ویژه بانوان در این منطقه خبر داد وگفت: این پروژه با مشارکت بنیاد مسکن، دهیاریها و مسئولین محلی به بهرهبرداری رسید و گامی مهم در راستای ارتقای کیفیت زندگی و تسهیل دسترسی بانوان به فضاهای تفریحی و اجتماعی محسوب میشود.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این مراسم گفت: افتتاح اولین پارک روستایی ویژه بانوان در این منطقه نشاندهنده عزم جدی مسئولان در توسعه زیرساختهای روستایی و توجه به نیازهای خاص بانوان است. این پارک با هزینهای بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان، که توسط بنیاد مسکن، دهیاریها و مسئولان محلی تأمین شده است، به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: همچنین در این سفر، پروژههای مسکن ویژه محرومین در مراحل مختلف پیشرفت قرار دارند که به زودی به بهرهبرداری خواهند رسید. در این راستا، برنامههای گستردهای برای تأمین مسکن محرومین در سطح روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر در حال اجرا است.
اجرای ۹۰۰۰ طرح هادی روستایی
خواجه دلوئی ادامه داد: هدف اصلی بنیاد، تأمین مسکن برای محرومان است و در این راستا، طرحهای هادی روستایی نیز با مشارکت اهالی و دهیاریها در حال اجرا است. امسال، ۹ هزار طرح هادی در سطح کشور عملیاتی خواهد شد و در استان مازندران نیز بیش از ۹۵ درصد از طرحهای هادی در شهرستانهای مختلف اجرایی شده است.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همچنین به برنامههای نوسازی مسکن روستایی اشاره کرد و گفت: امسال ۲۲۰ هزار واحد مسکونی در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر به کمک تسهیلات ارزانقیمت و با نرخ ۵ درصد توسط بنیاد مسکن ساخته خواهد شد. همچنین، ۵۰ هزار واحد مسکونی ویژه محرومین در شهرهای بزرگ نیز در دست ساخت است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در سطح کشور، ۱۴ هزار خانواده دارای معلولیت به مسکن جدید دست پیدا کردهاند و در استان مازندران نیز برنامهریزیهایی برای ساخت مسکن برای ۷۰۰ خانواده معلول در حال اجرا است.
