افتتاح ۲۳۷ پروژه طرح هادی و آسفالت معابر در استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خواجهای گفت: در هفته دولت، ۲۳۷ پروژه طرح هادی و آسفالت معابر و ۳ هزار واحد مسکونی مقاوم سازی و بهسازی شده روستایی به همت بنیاد مسکن در استان زنجان به بهره برداری میرسد.
وی با بیان اینکه، پروژههای طرح هادی و آسفالت معابر با اعتباری بالغ بر ۱۲۴ میلیارد تومان با مشارکت دهیاریها به بهره برداری میرسد، ادامه داد: مقاوم سازی ۳ هزار واحد مسکونی نیز با استفاده از تسهیلات طرح ویژه مقاوم سازی با اعتباری بالغ بر ۱,۰۵۰ میلیارد تومان افتتاح میشود.
خواجهای یادآور شد: در این ایام، ۱۹ پروژه عمران روستایی و ۱۴ پروژه بهسازی و مسکن روستایی در سطح شهرستانهای استان به صورت نمادین افتتاح میشود، که برای این پروژهها اعتباری بیش از ۳۲ میلیارد تومان هزینه شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن با اشاره به اینکه، با افتتاح ۳ هزار واحد مقاومسازیشده جدید، میزان مقاومسازی به ۶۲ درصد در استان زنجان افزایش خواهد یافت، تاکید کرد: این امر نشاندهندهی حرکت مستمر و هدفمند بنیاد مسکن در راستای تأمین امنیت سکونتی برای روستاییان است.
خواجهای، میانگین اجرای طرح هادی روستایی در استان زنجان را ۶۹ درصد دانست و افزود: طرح هادی در ۴۸۸ روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان، اجرا شده و همچنین برای ۶۷ روستای زیر ۲۰ خانوار نیز طرح هادی تهیه شده است.
نظر شما