سلسله برنامه‌های کنگره ملی بزرگداشت حکیم هیدجی در هیدج آغاز شد

زنجان- شهردار هیدج از آغاز سلسله برنامه‌های کنگره ملی بزرگداشت حکیم هیدجی در هیدج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، ظهر چهارشنبه در آیین رونمایی از پوستر کنگره ملی بزرگداشت حکیم هیدجی با بیان اینکه این کنگره نقطه آغاز یک حرکت فرهنگی پایدار است، گفت: برگزاری این رویداد به‌صورت سالانه یا دوسالانه در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود با ثبت بنیاد حکیم هیدجی، از ظرفیت‌های ملی و دولتی برای حمایت از این جریان فرهنگی استفاده شود.

وی با تأکید بر اینکه هدف مدیریت شهری فراتر از یک مراسم بزرگداشت است، عنوان کرد: ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی و معرفی حکیم هیدجی در سطح ملی و حتی فراملی از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

شهردار هیدج ثبت بنیاد حکیم هیدجی را زمینه‌ساز جذب حمایت‌های دولتی و مردمی دانست و افزود: این اقدام می‌تواند این سرمایه فرهنگی را به یک جریان ماندگار و اثرگذار تبدیل کند.

سلسله برنامه‌های کنگره ملی بزرگداشت حکیم هیدجی در هیدج آغاز شد

در ادامه، دبیر اجرایی کنگره ملی بزرگداشت حکیم هیدجی با اشاره به آغاز رسمی برنامه‌ها اعلام کرد: فعالیت‌های کنگره از امروز شروع شده و تا ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.

میثم جماعتی ادامه داد: آیین اختتامیه این کنگره با حضور مسئولان کشوری برگزار می‌شود و در آن از تمبر یادبود حکیم هیدجی رونمایی خواهد شد.

وی با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده خاطرنشان کرد: در فاصله زمانی تا اختتامیه، نشست خبری کنگره، شب شعر با حضور شاعران برجسته، نمایشگاه آثار هنری و کتاب‌های منتشرشده توسط هنرمندان و فعالان فرهنگی برگزار می‌شود.

دبیر اجرایی کنگره همچنین از بررسی مقالات علمی ارسال‌شده به دبیرخانه توسط کمیته داوران خبر داد و گفت: در مراسم پایانی از مقالات و آثار برتر تقدیر خواهد شد.

جماعتی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه با شهرهای مختلف استان و برخی شهرهای خارج از استان اظهار کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه‌ها، نام حکیم هیدجی بر معابر شهری در نقاط مختلف کشور ثبت و رونمایی خواهد شد.

وی تصریح کرد: هدف اصلی این کنگره معرفی، تبیین و پاسداشت جایگاه علمی و عرفانی حکیم هیدجی و تبدیل نام و اندیشه‌های وی به بخشی از سرمایه هویت‌بخش و تمدنی کشور است.

سلسله برنامه‌های فرهنگی و علمی نخستین کنگره ملی بزرگداشت حکیم هیدجی، فیلسوف و عارف برجسته ایرانی، روز چهارشنبه همزمان با رونمایی رسمی از پوستر این رویداد در شهر هیدج آغاز شد؛ کنگره‌ای که قرار است اواخر بهمن‌ماه سال جاری برگزار شود و در سال‌های آینده به‌صورت مستمر ادامه یابد.

