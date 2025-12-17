بیش از ۱۱۰۰ پرونده مددجویی تحت پوشش بهزیستی دالاهو است

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه در نشست مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با رئیس و کارکنان اداره بهزیستی شهرستان دالاهو، گزارشی از وضعیت خدماترسانی، آمار مددجویان و عملکرد این اداره ارائه شد.
بر اساس این گزارش، شهرستان دالاهو با بیش از ۱۹۰ روستا و گستردگی جغرافیایی، با دشواریهایی در زمینه بازدید میدانی از منازل مددجویان مواجه است. در حال حاضر بیش از یکهزار و ۱۰۰ پرونده مددجویی در این شهرستان تحت حمایت بهزیستی قرار دارد و ۶۰ پرونده نیز در نوبت دریافت خدمات هستند که با هماهنگی فرماندار، پیگیری حل مشکلات آنها از طریق نماینده شهرستان در دستور کار قرار گرفته است.
همچنین ۱۶ خانواده دارای فرزند دوقلو در شهرستان دالاهو تحت پوشش بهزیستی بوده و از خدمات حمایتی بهرهمند میشوند.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه در گفتوگو با کارکنان این اداره، ضمن قدردانی از تلاشهای آنان، بهزیستی را نهادی علمی و تخصصی دانست و تأکید کرد: مواجهه با مسائل و آسیبهای اجتماعی باید مبتنی بر نگاه کارشناسی و دانشمحور باشد.
وی معیشت و رفاه کارکنان را از چالشهای مهم سازمان برشمرد و گفت: کرامت، عزتنفس و جایگاه کارکنان همانند مددجویان برای ما اهمیت دارد و تلاش میکنیم با بهرهگیری از ظرفیتها، شرایط رفاهی هر دو گروه بهبود یابد.
درویشی با اشاره به اهمیت حوزههایی همچون توانبخشی، آسیبهای اجتماعی و سالمندان، از برنامهها و اخبار مثبت در بخش توانبخشی خبر داد و از کارکنان خواست با ارائه ایدههای اجرایی، نقش مؤثری در ارتقای خدمات ایفا کنند.
مدیرکل بهزیستی استان همچنین با اشاره به بیش از ۵۰ مأموریت سازمان بهزیستی، بر استفاده از ظرفیتهای محلی، پیگیری طرحهای «مهر و گفتوگو» و «سلام» و همچنین مناسبسازی معابر و اماکن عمومی با توجه به سالمند بودن شهرستان دالاهو تأکید کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: رضایت و انگیزه کارکنان، زمینهساز ارائه خدمات بهتر به مددجویان است و موفقیت سازمان در گرو کار تیمی و همکاری همه همکاران خواهد بود.
