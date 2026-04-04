تداوم خدمات بهزیستی کرمانشاه به مددجویان

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه به همراه فرماندار شهرستان روانسر ظهر شنبه با حضور در منزل تعدادی از مددجویان تحت پوشش این نهاد، از نزدیک در جریان وضعیت زندگی و مشکلات آنان قرار گرفتند.

این دیدار در راستای سیاست‌های حمایتی سازمان بهزیستی و با هدف تقویت ارتباط چهره به چهره با جامعه هدف، بررسی مسائل و کاهش مشکلات معیشتی مددجویان و همچنین ایجاد امید و دلگرمی در میان خانواده‌های تحت پوشش انجام شد.

مجید درویشی مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه در حاشیه این بازدید با اشاره به تداوم ارائه خدمات حمایتی اظهار کرد: بهزیستی استان کرمانشاه با تمام توان و با جدیت بیشتر نسبت به گذشته در حال ارائه خدمات به جامعه هدف است و خدمت‌رسانی به مردم عزیز را افتخار خود می‌دانیم.

وی همچنین از همراهی و همکاری فرماندار شهرستان روانسر در توجه به مسائل و نیازهای جامعه هدف بهزیستی قدردانی کرد و گفت: تعامل و حمایت مسئولان شهرستان نقش مهمی در بهبود روند خدمت‌رسانی به مددجویان دارد.

در ادامه خدیجه جشن‌پرور فرماندار شهرستان روانسر نیز با تأکید بر لزوم توجه بیشتر به افراد دارای معلولیت بیان کرد: حمایت از توان‌یابان یک مسئولیت انسانی و اجتماعی است و لازم است با فراهم کردن امکانات مناسب، شرایط زندگی بهتری برای این عزیزان فراهم شود.

وی افزود: خوشبختانه مدیریت بهزیستی در سطح استان و شهرستان در حوزه رسیدگی به مشکلات جامعه هدف اقدامات مؤثری انجام داده و این روند باید با قوت ادامه پیدا کند.

گفتنی است در جریان این بازدید، اقلام حمایتی شامل یک دستگاه ویلچر حمام، چندین بسته معیشتی و هدایای نقدی در قالب کارت هدیه به مددجویان تحت پوشش بهزیستی شهرستان روانسر اهدا شد.