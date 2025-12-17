  1. استانها
آمادگی کامل نیروهای آتش نشانی بندرعباس

بندرعباس- رئیس سازمان آتش نشانی بندرعباس گفت: به علت بارش شدید باران ۱۱ ایستگاه آتش نشانی شهرستان بندرعباس، برای خدمت به شهروندان آمادگی کامل دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین لیاقت رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس گفت: از دیروز تاکنون سه حادثه فرو نشست زمین در چهار راه خانه نان و کوی فرهنگیان بندرعباس رخ داده است که نیروها در این زمینه خدمت رسانی کردند.

محمد امین لیاقت افزود: با اعلام سانحه رانندگی در مسیر سرخون بندرعباس نیز گروه عملیاتی ایستگاه شماره ۹ به محل اعزام شد.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس افزود: در این حادثه دو تن جان خود را از دست دادند.

لیاقت گفت: گیر افتادن در آسانسورهای منازل مسکونی به علت قطعی برق هم از دیگر خدمات سازمان آتش نشانی است.

