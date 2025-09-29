  1. استانها
لیاقت: ۶۹۸ حادثه آتش سوزی در بندرعباس از ابتدای سال رخ داده است

بندرعباس- رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس گفت: از ابتدای سال تاکنون ۶۹۸ حادثه آتش سوزی در بندرعباس ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین لیاقت با اعلام این خبر اظهار کرد: آتش سوزی منزل مسکونی، ضایعات، خودرو، درخت و فضای سبز و واحد تجاری بیشترین آمار حوادث ثبت شده است.

وی افزود: بیشترین علت وقوع این حوادث، اتصالی برق بوده است.

لیاقت گفت: در این آتش سوزی‌ها ۵۶ تن مصدوم و ۶ تن فوت شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس گفت: در عملیات اطفای این حوادث ۵ آتش نشان نیز مصدوم شدند.

محمد امین لیاقت با اشاره به اجرای هزار و ۷۱۴ عملیات امداد و نجات حادثه افزود: محبوس شدن، آسانسور، گیرکردن اعضای بدن و سانحه خودرویی به علت قطعی برق و بی احتیاطی بیشترین این حوادث بود.

از هفتم تا چهاردهم مهر هفته ایمنی و آتش نشانی نامگذاری شده است.

      آتش نشانی بندرعباس باید تقویت شود....

